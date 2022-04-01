Afrika tozu Bodrum’a ulaştı, hava aniden karardı

Bugün öğle saatlerinde şiddetli fırtına ile ulaşan Afrika tozu nedeniyle Bodrum akşam saatlerinde karanlığa gömüldü. Uzmanlar 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bugün öğle saatlerinde güneyden esen şiddetli rüzgar ile birlikte ulaşan Afrika tozu gündüzü geceye çevirdi. Akşam saatlerinde ilçede hava aniden karardı, kentin üzerine toz bulutu yağmaya başladı.

“DIŞARI ÇIKMAYIN”

Birçok insanın dışarı çıkmadığı, evlerine girdiği görülürken, Dr. İsmail Kartal yaptığı açıklamada “Zaten günlerdir Afrika tozunun Akdeniz ve Yunanistan üzerinden geleceği biliniyordu, bugün de sabah saatlerinde fark etmeye başladık. Akşam saatlerinde ise yoğunlaştı. Neredeyse göz gözü görmez oldu. Astım ve solunum yollarından rahatsız olanların dikkatli ve tedbirli olması gerekir. Zorunda olmadıkça dışarı çıkmasınlar, zaten birçok insanda durumu fark edip evlerine çekildi” diye konuştu.

Afrika toz bulutunun pazartesi gününe kadar etkisini göstereceği belirtildi.

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