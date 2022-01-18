AKP’li başkan TÜGVA’lılara seslendi: Aklınızı kiraya vermeyin

TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörleriyle toplantıda konuşan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Allah'ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın. Bize emredilen şey adil olmaktır" dedi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TÜGVA kadın ve aile koordinatörleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşma dikkat çekti.

“ALLAH ADALETİ EMREDİYOR”

Toplantıda Allah’ın adaleti emrettiğini belirten Büyükakın, “Medeniyetimizin yükseltilmesi için çalışın. Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah’ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin. Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın. Hayatınız merkezine imanı salih ve saliha kul olarak yaşamayı koyun. İyi niyetle hareket edin ve çalışın. Allah doğrularla beraberdir. Size tavsiyem doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Aslında bize emredilen şey adil olmaktır. Allah adaleti emrediyor” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜNÜN DÜŞÜNDÜRÜN”

Aşkla yapılan hizmetlerin bereketiyle geri döneceğini ifade eden AKP’li Büyükakın, “Sizler büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Vicdanınızla hareket edin. Düşünün, düşündürün. Bu ülkenin geleceği olan evlatlarına vereceğiniz her hizmette biz her adımınızda sizlerle birlikteyiz” şeklinde konuştu.

“BİZE EMREDİLEN ADİL OLMAKTIR”

Büyükakın şöyle konuştu:

*Her şeyden önce gönülleri fethedin. Allah’ın rızası için çalışın. Aklınızı kiraya vermeyin, vicdanınızla hareket edin.

*Hayatınızı sürdürürken ölümü unutmadan yaşayın. Hayatınız merkezine imanı salih ve saliha kul olarak yaşamayı koyun.

*İyi niyetle hareket edin ve çalışın. Allah doğrularla beraberdir. Size tavsiyem doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Aslında bize emredilen şey adil olmaktır. Allah adaleti emrediyor.

*Dinimizin emirlerine göre ve Peygamber Efendimizin öğrettiklerine göre yaşayın. Dünya'nın geçici konaklama yeri olduğunu unutmayın.

*Yine bize emredildiği gibi yaşamak ve çevremizi de ona göre dizayn etmek bizim hayatımızın tam merkezi olması gerekiyor.

*Biz Allah’a kul peygamberine ümmet olmaya çalışacağız. Salih amel işlemeye çalışan kullar olduğumuzu unutmadan hareket edelim.

*Bizim gerçek davamız ilah-i kelimetullahtır. Nizam-ı Alem, aleme nizam verme davasıdır. Şunu da söylemek istiyorum ki, Türk devleti ilelebet payidar olacaktır.

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