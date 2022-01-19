AKP’li başkandan eski kar fotoğraflı belediye eleştirisi

AKP Tepebaşı ilçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ni kar nedeniyle kapanan yollar üzerinden eleştirmek için sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak karla mücadelede belediyenin yetersiz kaldığını göstermek istedi. Bunun üzerine CHP Eskişehir Tepebaşı ilçe Başkanı Atilay Dalgıç da fotoğrafların 2019 yılına ait olduğunu ve Tepebaşı'nda çekilmediğini öne sürdü.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de, AKP Tepebaşı ilçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu'nun, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ni kar yağışı nedeniyle kapanan yollar üzerinden eleştirmek için sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak karla mücadelede belediyenin yetersiz kaldığını göstermek istedi.

Çizmelioğlu, “Her kış olduğu gibi bu kış da Tepebaşı Belediyesi kara hazırlıksız yakalandı. Olan yine vatandaşa oldu” paylaşımında bulundu. Ancak paylaşmış olduğu fotoğraflardan bir kısmının 2019 yılında çekildiği bazı fotoğrafların ise Tepebaşı Belediyesinin belediye sınırları içerisinde çekilmemiş olduğu iddia edildi.

“YOLLAR AÇIK”

CHP Eskişehir Tepebaşı ilçe Başkanı Atilay Dalgıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP Tepebaşı ilçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu’nun paylaşımına tepki gösterdi. Dalgıç paylaşımında, “Fotoğrafın birisi 2019 yılında paylaşılmış, üstelik yollar açık. Üstelik fotoğraflar Tepebaşı bölgesine ait değil” yanıtını vermesi üzerine AKP’li Çizmelioğlu paylaşımını kaldırdı.

Çizmelioğlu’nun paylaşımını kaldırılmasına da tepki gösteren Dalgıç, “Başkan bu fotoğrafları niye sildiniz? Fotoğrafların 2019 yılına ait olduğu ortaya çıktı diye mi? Ya da fotoğrafların Tepebaşı'na ait olmadığı oryaya çıkar da madara olurum diye mi? Tepebaşı Belediyemiz, ilçemizi öğrenelim turlarına başlayacak. Bekleriz” paylaşımında bulundu.

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