AKP’li belediyede kişiye özel ihale iddiası

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, 3 Ocak’ta 200 bin litre akaryakıt alımı için ihaleye çıktı. İhalenin yapılmasının ardından maliyetinin altında fiyat verildiği gerekçesiyle ihale iptal edildi. Palu Belediyesi, iptal edilen ve 3 Şubat’ta yapılacak olan akaryakıt ihalesine ‘Palu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olması’ şartını koyması tepki çekti. Daha önceki ihaleye giren istasyon sahibi Sedat Gök yapılan ihaleyi İçişleri Bakanlığına şikayet ettiğini belirterek, “Burada açık bir peşkeş ve rant ihalesi olduğu nettir. Belediyenin zarara uğratılmaması için şeffaf bir şekilde bu ihaleyi yapması gerekiyor” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın AKP'li Elazığ Belediyesi 3 Ocak'ta 200 bin litrelik akaryakıt alımı için ihaleye çıktı. İhaleye Palu ilçesinden iki, Kovancılar ilçesinden ise bir firma girdi. Gerçekleşen ihalede Palu'daki bir firmada kaldı ancak verilen teklif maliyetinin altında kaldığı gerekçesiyle ihale iptal edildi.

Palu Belediyesi 3 Şubat'ta yapılacak olan akaryakıt ihalesi şartına, ‘Mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olduğuna dair iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı' maddesini eklemesi tepki çekti. İhaleye girenlerden Sedat Gök, AKP'li belediyeyi ‘belediyeyi zarara uğratman ve ihale şartnamesini değiştirmek' iddiasıyla İçişleri Bakanlığına şikayet etti.

“BELEDİYE, REKABET ORTAMINI ORTADAN KALDIRIYOR”

Gökbeyi Petrol adına ihaleye giren Sedat Gök, AKP'li Belediyesinin akaryakıt ihalesini İçişleri Bakanlığına şikayet etti. Gök, yazmış olduğu dilekçede şu ifadeleri kullandı;

“Belediye yapmış olduğu Akaryakıt ihalesi şartnamesini değiştirerek şartnamenin 9.2 maddesinde ihaleye girecek şirketin belediye mücavir alanı içerisinde olma şartı getirilmiştir. Palu ilçesinde toplam üç petrol istasyonu bulunmaktadır.

Petrol istasyonlarından birinin ihaleye girme yasağı olduğundan ihaleye girememektedir. Böyle olunca geriye sadece aynı şahsa ait olan iki petrol istasyonu kalıyor. Bu iki petrol istasyonu aynı kişiye ait olduğunu bütün Palu halkı tarafından bilinmektedir. Bu ihalenin şartnamesinin değiştirilmesi, akaryakıt ihalesini tamamen bu şirkete yine aynı kişiye verilmek için yapılmıştır. Şirketimiz, Kovancılar ilçe merkezinde faaliyette bulunmaktadır.

Palu ile Kovancılar ilçeleri arasında 5-6 kilometre mesafe bulunmaktadır. Buna rağmen Palu ilçesinde faaliyette bulunan bu şirketi sadece ihaleye sokmak rekabet ortamını ortadan kaldırmak amacıyla bu madde konulmuştur. Belediye yetkilileri bu durumu dikkate almadan böyle bir eylemde bulunmuş olmaları nedeni ile suç işlemi olduğu kanaatindeyiz”

“AÇIK BİR PEŞKEŞ VE RANT İHALESİ OLDUĞU NETTİR”

İptal edilen ihaleye ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan petrol ofisi sahibi Sedat Gök,

“Palu'da toplamda üç tane istasyon var bir istasyon sahibi beş yıl ceza almasından dolayı ihaleye giremiyor diğer iki istasyon ise bir başka kişiye ait. 20 gün önce Palu Belediyesi gene böyle bir mazot ihalesi yaptı bende ihaleye girdim ama herhangi bir neden belirtmeksizin ihaleyi iptal ettiler.

Daha önceki yıllarda da bu ihalelerde mücavir alan şartı yoktu ve herkes ihaleye girebiliyordu. Bu sefer ise Palu'da akaryakıt istasyonu bulunan kişiye mazot ihalesini vermek için Palu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olması şartını koydular.

Ancak 20 gün önce yapılan ihale şartnamesinde böyle bir madde de yoktu. Burada Palu belediyesi milyonlarca zarara uğratılacak. Burada açık bir peşkeş ve rant ihalesi olduğu nettir. Belediyenin zarara uğratılmaması için şeffaf bir şekilde bu ihaleyi yapması gerekiyor” diye konuştu

BELEDİYE YETKİLİSİ İDDİALARI REDDETTİ

Mücavir alan şartı önceki ihale şartnamesinde de olduğunu belirten Palu Belediyesi ihale komisyonu yetkilisi Tayfun Demir ise,

“Palu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olması şartı bir önceki ihalede de var. EKAP üzerinden bu da açık bir şekilde gözüküyor açıp oradan da bakabilirsiniz bu ihaleye giren firma da bunu biliyor ve görüyor. Böyle şeylere neden gerek duyuyorlar anlamıyorum insanlar maalesef bir gündem çıkarma peşinde.

Palu'da üç firma var şuanda eğer beş firma olsaydı beş tanesi girerdi. Bu ihaleye şuanda belediye sınırları içerisinde olan kişiler girebiliyor. Teknik şartnamesine bakarsanız Kovancılar Belediyesi'nde aynı durumu yapıyor.

İhaleye dışarıdan kişiler de girebilir ama bu durum elenme sebebidir. Bu ihalede de gelip girebilir ama belediye mücavir alanı sınırlarından olması şartını taşımadığı veya buradaki bir petrol ofisinde sözleşme yapmadığı sürece yine elenir” ifadelerini kullandı.

161 BİN TL İÇİN BELEDİYE MİLYONLARCA ZARARA UĞRATILMIŞTI

AKP'li Palu Belediyesi geçtiğimiz günlerde ise 5 milyon 370 bin TL’ye AKP’li meclis üyesinin kardeşine verdiği ihaleyi zarar ettiği için iptal edip yeniden ihale açmış, İkinci ihaleyi 9 milyon 550 bin TL teklif veren şirket almıştı.

İki ihale arasında belediye 4 milyon 180 bin TL zarara uğratılmıştı. Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, daha önce de usulsüz işe aldığı 5 kişi için “Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?” demişti.

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