AKP’nin doğalgaz vaadine vatandaştan yanıt: Hep kandırılıyoruz, hep yalan…

Elektrik ve doğalgaz faturalarına fahiş oranlarda zam geldi, vatandaş kışı nasıl geçireceğini kara kara düşünmeye başladı. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise, Türkiye’nin 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini belirterek; bunun yaklaşık 1 yıl sonra konutlara ulaştırılacağını ve doğalgaz fiyatlarının düşürüleceğini savundu. Ancak vatandaş aynı görüşte değil.

Batuhan SERİM

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2022 yılı zam fırtınasıyla başladı. Özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen yüksek zam oranları vatandaşları kara kara düşündürdü. Karnını doyurmakta bile zorluk çekmeye başlayan vatandaşlar, kışın ortasında faturalara yetişemeyeceklerinden, soğukta kalacaklarından dertli.

Durum böyleyken AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 17 Ocak'ta katıldığı bir televizyon canlı yayınında, “540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervini Cumhuriyet tarihinde ilk defa keşfettik. Bu manada aramalarımız devam ediyor. Bunu sisteme dahil edip, Türkiye'deki bütün konutlara ulaştırma hususunda da 2023 yılının ilk çeyreğinde inşallah Enerji Bakanımızın bu konuda müjdesi söz konusuydu.

Bunu sisteme entegre etmek suretiyle doğalgaz fiyatlarında mutlaka çok daha makul bir noktaya çekeceğimizi de ifade etmek isterim. Yenilenebilir enerjiyle ilgili yüzde 52'lere varan Türkiye'nin yerli ve milli enerji sektöründen katkılar söz konusu.” açıklamasında bulundu.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı, “İktidar sözcüleri, ‘540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Bunu bir yıl sonra konutlara ulaştırıp doğalgaz fiyatlarını düşüreceğiz' diyor… Doğalgaz fiyatlarının düşeceğine dair umudunuz var mı, kaldı mı?” diye sorduk. Aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

“BUGÜNE KADAR VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ YERİNE GETİRİLMEDİ”

Emine Güneştekin: “Kesinlikle umudum yok. Hiç umudumuz kalmadı. Bugüne kadar verilen, söylenen sözlerin hiçbir tanesi yerine getirilmedi. Bunun da yerine getirileceğine inanmıyorum. İnancımı tamamen yitirdim.”

“DAHA ÖNCE HEP SÖYLEDİKLERİ GİBİ YALAN SÖYLÜYORLAR”

Engin Apak: “Yalan söylüyorlar ya… Daha önce hep söyledikleri gibi yalan söylüyorlar. Hangisine inanalım? Her söyledikleri yalan çıktı.”

“HEP KANDIRILIYORUZ”

Göksel Özdemir: “Hayır öyle bir şey yok. Hep kandırılıyoruz. ‘doğalgaz bulundu', ‘yerli araba bulundu', ‘şu oldu, bu oldu'… Hep yalan. Çıkın pazarlara bakın, insanlar bir kilo domates alamıyor. 2 tane alıyor, ihtiyacı kadar. Ben sadece şunu söylüyorum ‘Bay Tayyip'e': Yeter. Çıksın da vatandaşın haline baksın. Biz bu yaşımıza ne zorluklarla geldik ama artık rahat etmek istiyoruz. ‘Doğalgazını az aç' diyor vekiller. Ben artık bıktım. Bütün vatandaş bıktı. Biz eski günlerimizi arıyoruz.”

“ŞİMDİYE KADAR NE OLDU Kİ BUNDAN SONRA NE OLSUN…”

Mustafa Koç: “Benim hiçbir şeye ümidim kalmadı. Şimdiye kadar ne oldu ki bundan sonra ne olsun? Ben 80 küsür yaşındayım evladım, şimdiye kadar bir şey görmedim.”

“HEPSİ YALAN”

Faruk Ulusağ: “Hayır ben inanmıyorum. Hepsinin yalan olduğunu tahmin ediyorum. Çıkartmak o kadar pahalıymış ki… Çıkarsalar bile 3 senede ancak getirebilirler. Buna bütçesinin yeteceğini sanmıyorum.”

“ÖYLE BİR ŞEY VARSA DOĞALGAZA NEDEN ZAM YAPTILAR?”

Ahmet Çallı: Öyle bir şey varsa o zaman neden doğalgaza zam yaptılar? İnşallah olur ama ben hiç sanmıyorum.

“BUGÜNE KADAR SÖYLENENLERİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMEDİ”

Fatih Aktel: “Yaşadığımız bu ekonomik sorunlardan dolayı ileriye dönük herhangi bir umut görmüyoruz. Gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Bu tür bir rezervin halka yansıyacağını da beklemiyorum.”

“BEN HİÇ İNANMIYORUM BU REZERVE”

Hülya hanım: “Gidişatımız zaten normalin altında. Vatanda zor durumda. Ben hiç inanmıyorum bu rezerve. Olsa da bize faydası olabilecek mi? Hayır. Kalben öyle düşünüyorum.”

“UMUT İÇİNDE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ”

Yaşar bey: “Umutsuz olsak hiç yaşayamayız ki… Umut içinde yaşamak zorundayız. 1960'tan sonra hep yaşadığımız olaylar bunlar. İlk defa değil ki. Mecburuz, hiçbir zaman umudu kesmeyeceğiz. Kesersek zaten her şey biter.”

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