Akşener’i gören vatandaş: Beni bu enkazın altından kurtarın, sesime ses olun

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Antalya'da kalabalık bir topluluğun önünde konuştu. Alandaki bir vatandaşın "Beni bu enkazın altından, bu garibanlıktan kurtarın. Sesime ses olun" sözleri göğü inletti. Akşener, vatandaşa "Sesine ses olacağız. Bir yılımız kaldı. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" diye yanıt verdi.

İsmail AKIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, kendisini karşılayan kalabalık topluluğa hitap ederken, engelli bir vatandaş ocak ayından beri elektriğinin üç kez kesildiğini belirterek, şunları söyledi: Bakıma muhtaç raporumu sayacın üzerine koymama rağmen elektriğimi kestiler. Engelli bir insan gece karanlıkta nasıl tuvalete gidebilir, ne yapabilir?

Akşener, vatandaşa şu sözlerle karışlık verdi: Elektriği kesilmiş aileler var bu ülkede, onların faturasının karşılığı 5’li çetenin vergisinin silinmesinden bile azdır.

O GENCİN AYISI DA VAR DAYISI DA…

Atanamayan öğretmenlere değinen İYİ Parti lideri, şu ifadeleri kullandı:

– Antalya'yı ilk durak olarak seçmemin nedeni, hem turistik bir yer hem de çiftçinin, köylünün bir arada bulunduğu nadir şehirlerimizden biri. Burada çiftçilerimizin sorunlarını dinledik, 92 puanla atanamayan öğretmeni dinledik ama ilginç bir şekilde 58 puan alan arkadaşı atanmış. O gencin demek ki ayısı da vardı, dayısı da vardı.

SESİNE SES OLACAĞIZ

Gençlerden yaşlılara herkesin ‘Adalet istiyoruz’ dediğini aktaran Meral Akşener, konuşması sırasında mikrofonu vatandaşlara da uzattı.

Alandaki bir vatandaşın “Beni bu enkazın altından bu garibanlıktan kurtarın. Sesime ses olun” sözleri üzerine Akşener, “Sesine ses olacağız. Bir yılımız kaldı. İster önce ister zamanında. En geç bir yıl sonra. Az kaldı. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız” şeklinde konuştu.

SİZİN CEBİNİZDEN ALIP, DOSTLARININ CEPLERİNE KOYDULAR

Bazı vatandaşlar, daha önceki konuşmalarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdroğan’a hitaben, “Şu yüzük var ya şu yüzük… İşe şu yüzükle başlayanlar…Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor” diyen Meral Akşener’e yüzüklerini uzattı. Akşener ise vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

– Bizleri şuculuk buculuk üzerinden birbirine düşürüp birileri de alengirli bir şekilde işlerini yürütüyor. Bunun önüne geçeceğiz. Sizin dertlerinize çözüm üretmeye geliyoruz. Bundan yıllar evvel şu yüzükle yola çıktılar. Şimdi bu yüzüğün yanında 5’li çeteler oldu, 24 milyar lirayı sizin cebinizden alıp, aile dostlarının cebine koydular.

KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

– Nisan ayında çiftçi gübre atamadı, tarım ölüyor, besicilik ölüyor, sizin işleriniz can çekişiyor. Gençler umutsuz, daralmış ve bu ülkeden gitmek istiyor. Önce bizi birbirine düşüren bu düzeni birlikte sandıkta helal oylarınızla, demokrasiyle yıkacağız.

– Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Kadınlar adalet istiyor. Az kaldı biz bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Bir yüzükle geldiler, sizleri umutsuzluğa sevk ettiler, 5 maaş alan danışmanlar varken bir yandan da garibanlar var.

EMEKLİYE YOK, HARİRİ’YE VAR

– 3600 dediler, EYT için söz verdiler tutmadılar, emeklileri açlığa mahkum ettiler. Bayram ikramiyesini bile çok gördüler, “Asgari ücret düzeyine çekin” dedik dinlemediler. Emekliye yok Hariri’ye (Türk Telekom’un eski sahibi) var, besiciye yok, gariban çiftçiye yok.

HAPSE GİREN GENÇ: SANA BİAT ETMEYECEĞİM ERDOĞAN

Meral Akşener’in konuşması sırasında bir genç ise, bir paylaşımda bulunduğu için 7 gün cezaevinde kaldığını ve imzaya gittiğini belirterek, “Biat etmeyeceğim Erdoğan, sana da oy vermeyeceğim” diye bağırdı. Akşener ise “Bütün bu çarpma ve çırpmaların sonucunu bir günde keseceğiz, bu ülkenin insanları çalışkan. Yeniden üreten bir Türkiye kuracağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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