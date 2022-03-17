Ali İhsan Yavuz’dan seçim kanunu açıklaması

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yeni seçim kanunuyla ilgili konuştu: Hakim üyeler değil, memur üyeler değil, sadece otomatik olarak belirlenen başkanlar, hakim üyeler ve yeniden kura usulü belirlenecek.

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2019’da İstanbul’daki yerel seçimlerinin tekrarı sürecinde söylediği “Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu” sözleriyle gündeme gelen AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AKP ve MHP tarafından hazırlanan yeni seçim kanununa ilişkin gelen eleştirileri değerlendirdi:

KIDEM ESASINA GÖRE BELİRLENİYOR

– Partilerin seçim kurulundaki üyelerine dokunmuyoruz. O seçim kuruluna seçilen her seçim kurulu için iki asil, iki yedek memur üye var. Ona dokunmuyoruz. Otomatik olarak belirlenen ilçe seçim kurulu başkanları ve yine otomatik olarak belirlenen il seçim kurulu başkan ve üyeleri ve bunların tamamı hakim. Bunlar belirlenmiyor. Hiçbir parti bunlar için emek koymuyor ortaya. Bunlar otomatik olarak kıdem esasına göre belirleniyor.

AYRINTILI BİR NOKTA VAR

– Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra hakim üyeler değil, aynı zamanda memur üyeler değil, sadece otomatik olarak belirlenen başkanlar, hakim üyeler ve yeniden kura usulü belirlenecek. Son derece demokratik kural usulü. Burada ayrıntılı bir nokta var. Eskiden mesela, ilçe seçim kurulu başkanı otomatik olarak ilçe seçim kurulu başkanı oluyor ama bu ilçe seçim kurulu başkanı diyor ki “Beni yaşım gelmiş, ben altı ay sonra emekli olacağım. Ben hayatım hiç seçim kanunları ile ilgilenmedim. Dolayısıyla ben bu işi sevmiyorum, bilmiyorum, bu işi yapmak istemiyorum.” Böyle diyen birisini de zoraki orada bulunduruyorduk.

BUNUN TARTIŞILACAK NESİ VAR?

– Böyle birisi seçim hukukuna hakim olabilir mi? Bu süreci salimen yürütebilir mi? Buraya bir nokta koyarak, özellikle ilçe seçim kurulu başkanı nezdinde torbadan çekilecek ve yapılacak. Kıdem esası. Çünkü torbadan çekildiğinde yetmiyorsa sayı, yine kıdem usulü olarak devam edecek. Dolayısıyla arkada o işi yapacak başka bir hakim varsa, “Ben bu işi yapmak istemiyorum, bilmiyorum” diyen hakime müsaade edilecek. Şimdi bunun tartışılabilecek neresi var? Bilmeden veya ortalığı ve kafaları karıştırmak için eleştiriler geliyor. Tüm bunlar bir süreçte uzun uzun konuşulacak ve CHP'nin ve CHP'ye yakın olan kesimlerin söylediği gibi olmadığı, aslında daha iyi işleyen bir sistem ortaya çıkarılsın diye yapılmak istendiği daha net ortaya çıkacak.

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