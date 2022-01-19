Anayasa Mahkemesi üyeliğine AKP’li vekil adayı seçildi

Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı’nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak üyeliğe TBMM tarafından Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Yaşar, Meclis’te yapılan oylamada 282 milletvekilinin desteğini alarak yeni üye oldu.

Veli TOPRAK

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TBMM Genel Kurulu'nda üç aday seçilebilmek için yarıştı. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar (18 oy), Diyarbakır Baro üyesi Zülal Erdoğan Bilal (13 oy) ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise (11 oy) alarak en çok oyu olan üç isim olmuştu. Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı.

AKP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI

Yeni AYM üyesi olarak seçilen Yaşar, iki dönem Çorum'da Baro Başkanlığı görevini yürüttü. Siyasete de atılan Yaşar, AKP'nin Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu ve iktidar partisinden milletvekili aday adayı oldu.

SELANİK GÖÇMENİ

Yaşar'ın dedesi Selanik göçmeni. Şiir ve edebiyata ilgisi olan Yaşar'ın Mor Hırkalı Aşk isimli şiir kitabı bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında tartışmalı konulara fazla girmeyen Yaşar'ın, 11 Mayıs 2021'de İsrail devletini hedef alan şu tweti dikkat çekici:

“Zulmün arttıkça sonun yakındır, yıkılacağın gün yakındır ey terörist İsrail. Yaktığın ateş kendin için cehennem ateşi olsun.”