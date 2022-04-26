Ankara Üniversitesi’ndeki yolsuzluk dosyası Sayıştay’a iade

Sayıştay, Ankara Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ döneminde, bazı rektör yardımcılarına mesai dışı ek ödeme yapılarak kamu zararına yol açıldığını tespit etti. Taluğ konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme kararını açıkladı.

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Ankara Ünivesitesi’ndeki yolsuzluk dosyası Anayasa Mahkemesi kararıyla gün yüzüne çıktı. . Yüksek Mahkeme’nin, Eski Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ’un bireysel başvurusu üzerine değerlendirmeye aldığı dosyadaki detaylar dikkat çekici:

“Sayıştay denetçileri, üniversitenin 2012 yılına ilişkin hesaplarının denetiminde bazı rektör yardımcılarına mesai dışı (B2) puanı hesaplanarak ek ödeme yapıldığına ve üniversiteye ait bazı yerler için düzenlenen protokoller uyarınca tahsil edilen meblağın özel bütçeye yatırılmadığına ilişkin birtakım tespitler nedeniyle kamu zararına sebep olunduğu iddiaları sorgu konusu yapılmıştır. ”

YAKLAŞIK 210 BİN LİRA KAMU ZARARI

Sayıştay ilamlarında, rektör yardımcıları B.A. ile Y.Y.’ye 26 bin 921 TL, A.K.’ye 42 bin 53 TL, N.H., S.A.Y. ve K.K.’ya 74 bin 602 TL ek ödeme yapılarak kamu zararına neden olunduğu ve bu paraların eski Rektör Taluğ’dan tazminine karar verildi.

Ayrıca Akademik Restaurant ve Gölbaşı Örsem Tesisi ile merkez kantin yerlerine ilişkin olarak düzenlenen protokoller uyarınca tahsil edilen meblağın özel bütçe hesaplarına yatırılmaması sonucu oluşan 78 bin TL kamu zararının da eski Rektör Taluğ ve rektör yardımcısı N.H.’den tazminine karar verildi.

TALUĞ’UN TEMYİZ TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

Eski Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ, 2014 yılında Sayıştay’ın bu kararlarına ilişkin tebliğleri alır almaz temyize başvurdu. Bir sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi’ne 2018 yılında başvurdu.

Prof. Dr. Taluğ, başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Mevzuatın yeterince açık olmaması nedeniyle usulüne uygun yapılan temyiz ve karar düzeltme başvurusu hakkında yapılacak işlem olmayacağı şeklinde karar verilmesinin adil yargılanma, mahkemeye erişim ve savunma haklarını ihlal etmiştir.”

“MAHKEMEYE ERİŞİMİ İMKANSIZ HALE GETİRİLDİ”

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirme sonunda şu tespitlerde bulundu:

“Süresinde yapılan temyiz başvurusunun ek ilam düzenlendiği gerekçesiyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkına yönelik oldukça ağır bir müdahale niteliği taşıdığı kolaylıkla ifade edilebilir.

Dolayısıyla bu nitelikteki ağır bir müdahaleye ancak daha hafif ve alternatif bir aracın bulunmaması halinde müracaat edilebilmelidir.

Kurulun başvurucuya ek ilam yönünden temyiz yoluna başvurma iradesinin sorulması suretiyle ağır bir aracı tercih etmesi başvurucunun mahkemeye erişimini imkansız hale getirmektedir.

HÜKÜM: HAK İHLALİ VE YENİDEN YARGILAMA



Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

Mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, kararın bir örneğinin adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Sayıştay Temyiz Kurulu’na iletilmesi için Sayıştay 2. Dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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