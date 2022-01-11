Aydınlılar siyanürlü altın için sondaja karşı ayaklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinin Dağyeni Köyü'nde tarım ve incir arazilerinin bulunduğu bölgede MTA'nın yaptığı maden sondajlarının siyanür ile altın çıkarılması için olduğunu öğrenen halk ayaklandı.

Latif SANSÜR

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Germencik Dağyeni Köyü'nde geçen hafta MTA'nın başlattığı maden arama sondaj çalışmalarına vatandaşların tepkisi her geçen gün büyüyor. Dağyeni köy halkının başlattığı tepki eylemlerine Aydın'daki birçok sivil toplum kuruluşu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çevreciler ile çevre köylerde yaşayanlar da destek verdi.

Sondajın ‘siyanür ile altın arama' amaçlı yapıldığını savunan kalabalıkların eylemlerinde zaman zaman jandarma çevik kuvvet ekipleri ile gergin anlar yaşandı.

“TOPRAĞIMA DOKUNMA”

Söğüt alan mevkisinde toplanan kadın erkek çocuk her yaştan kalabalık grup, “Temiz hava hakkımızdır”, “Toprağıma dokuma”, “İçme suyumuza siyanür karıştırmayın”, “Madenleri tarım arazilerinde değil, yitirdiğimiz kıraç topraklarda arayın” yazılı dövizler taşıyarak çalışmaların yapıldığı bölgeye yürüdü.

Jandarma, iş makinelerinin olduğu alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalığı sondaj alanına girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri sondaja ve madene karşı geri adım atmayacaklarını ve eylemlerinin artarak süreceğini dile getirdi.

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