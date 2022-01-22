AYM üyeliğine Kenan Yaşar’ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi üyesi Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak üyeliğe TBMM tarafından Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi. Üye seçimine ilişkin TBMM kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMM Genel Kurulu’nda üç aday, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilebilmek için yarıştı. Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan seçimde Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar (18 oy), Diyarbakır Baro üyesi Zülal Erdoğan Bilal (13 oy) ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise (11 oy) alarak en çok oyu olan üç isim olmuştu. Meclis’te yapılan oylamada ise Yaşar’a 282, Bilal’e 104 ve Göğebakan’a ise 25 oy çıktı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesine üye seçimine ilişkin TBMM kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146’ncı maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bildirilen 3 aday içerisinden Kenan Yaşar, Genel Kurulun 19.01.2022 tarihli 48’inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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