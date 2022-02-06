Bakan Kurum: Belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktarılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığının Antalya'da yapılan 'Yeşil kalkınma yolunda Türkiye' temalı İstişare Toplantısı'nın 11 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı. Bakan Kurum, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktarılacağını, elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceklerini kaydetti. Kurum, 2022 yılı genç istihdam hedefinin 2 katına çıkarılarak, 50 bin olarak belirlendiğini duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde düzenlenen ‘Yeşil kalkınma yolunda Türkiye’ temalı İstişare Toplantısı sona erdi. Bakan yardımcıları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kurum, 11 maddelik sonuç bildirgesini sundu.

Bakanlığa bağlı tüm genel müdürlükler, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri sonrası ortaya çıkan sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşan Bakan Kurum; kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlediklerini, tüm sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin kalkınma hedeflerini vahşi ekonomi anlayışıyla değil insan ve doğa yararının gözetildiği ‘yeşil kalkınma’ prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu anlattı.

“HAZIRLIKLAR 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK”

‘İklim Kanunu’ vurgusu yapan Bakan Kurum, “İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; sera gazı azaltım, uyum faaliyetleri, yasal düzenleme ve afet önleme çalışmalarımıza öncelik vereceğiz. Son yıllarda ülkemizi sel, fırtına, taşkın ve yangınlarla derinden etkileyen iklim değişikliğiyle mücadelemize hizmet edecek, ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu çalışmalardan biri olan İklim Kanunu’na altlık oluşturacak hazırlıklarımızı 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Türkiye Ulusal İklim Portalı’yla 81 şehrimizin tamamında, tüm doğal alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı sistemleri kuracağız” dedi.

İklim değişikliyle mücadele kapsamında şehirlerde ‘yeşil finansman’ imkanlarını artıracaklarını anlatan Kurum, “İller Bankası’yla belediyelerimizin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak, Emlak Katılım Bankası’yla vereceğimiz güçlü bir maddi destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasını sağlamak için vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz yine bu noktada finansman desteği vereceğiz. Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasını kayıt altına aldık, izliyoruz. Bu sistemle kirletenden elde edilen gelirleri, temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak vereceğiz” diye konuştu.

İklim dostu yeşil binaların yapımının önceliklendirileceğini ve teşvik edileceğini aktaran Murat Kurum, “Bakanlığımızın ve özel sektörün tüm inşa çalışmalarında üretilecek yapılar; çevreye saygılı, doğa dostu teknolojilerle donatılacak” dedi.

“ISITMA GİDERLERİNİ YÜZDE 30 ORANINDA DÜŞÜRECEĞİZ”

Bakan Kurum, döngüsel ekonomi kapsamında sanayi tesislerinden çıkan atık ısının geri kazanılarak ev ve iş yerlerinde ısıtma kaynağı olarak yeniden kullanılacağını belirtip, “Bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşüreceğiz. Ülkemizdeki tüm termik santrallerin atık ısı potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Şehirlerde, ‘Düşük Emisyon Bölgeleri’ oluşturacaklarını duyuran Kurum, “Ülkemizin farklı noktalarında belirleyeceğimiz bu bölgelerde, sıfır emisyonlu araçlar olan hibrit, elektrikli otomobiller ve TOGG dışında; hava kirliliğine sebep olan araçların girişine kontrollü bir şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın sağlığını tehdit eden hava kirliliğiyle mücadelemizde yeni bir sayfa daha açmış olacağız” dedi.

‘NEFES YAZILIMI’ DEVREYE ALINIYOR

Yerli ve milli ‘NEFES Yazılımı’nı devreye alacaklarını duyuran Bakan Kurum, “81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. Bu yazılımımızla 84 milyon vatandaşımız, sabah evden çıkmadan şehrinde kullanacağı güzergâhtaki hava kirlilik durumunu anlık olarak görebilecek ve bir güzergâh tercihi yapma imkanına kavuşacak. 2023 yılına kadar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyerinin yapımını tamamlayacağız” diye konuştu.

İSTİHDAM HEDEFİ 50 BİN

‘Yeşil kalkınma’ hedefine dair tüm projelerde gençlere öncelik vereceklerini ve tüm sektörlerde yeşil istihdamı artıracaklarını aktaran Bakan Kurum, “2021 yılında bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. Bu yıl ise istihdam hedefimizi, 50 bine yükseltmiş durumdayız” dedi.

Sel ve taşkınlarla en etkin mücadelenin, yukarı havzalarda yapılacak sel ve erozyon kontrolü olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Selin şehre ulaşmasını engellemek, can ve mal kaybını engellemek için; sellerin başladığı havzalarda, 17 sel kontrol projesi hazırlamış durumdayız. Yine 6 ayrı sel projemizi de vatandaşlarımızı kaybettiğimiz Kastamonu Bozkurt ilçesini korumak için tamamladık. Bu çalışmamızı da ülkemizin sel, taşkın ve heyelan riski taşıyan tüm havzalarımızda uygulayacağız” diye konuştu. DHA