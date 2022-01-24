Bakan Yanık’tan nakdi destek açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL'lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Yanık “Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için kaynakları kullanıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL’lik ek kaynak hazırladık” dedi.

Yanık, 450 milyon TL’lik kaynağın ilk etabı olan 220 milyon TL’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na (SYDV) aktarıldığını, kalan 230 milyon TL’nin ise şubat ayı sonunda vakıflara gönderileceğini kaydetti. DHA

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