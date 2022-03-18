Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’da üç baraj yüzde 100 doldu

İstanbul'da son haftalarda etkili olan kar yağışları barajlardaki doluluk oranına olumlu katkı yaptı ve barajlardaki oran son 5 ayda yüzde 109 arttı. Baraj doluluk oranı yüzde 86.11 olurken, üç baraj ise yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajları doluluk oranı...

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Kış ayını sıklıkla kar ve yağmurla geçiren İstabul’da baraj doluluk oranları arttı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 70 seviyesinde seyreden baraj doluluğu bu yıl yüzde 86’yı aşarken, Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajı yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 86,11 seviyelerinde seyrediyor. Bu seviye 5 ay önce yüzde 41,19, geçen yıl ise yüzde 72 idi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 90,27

Pabuçdere barajı: yüzde 95,58

Sazlıdere barajı: yüzde 60,02

Büyükçekmece barajı: yüzde 86,74

Alibey barajı: yüzde 80,08

Terkos barajı: yüzde 82,46

Kazandere barajı: yüzde 100

Elmalı barajı: yüzde 100

Darlık barajı: yüzde 95,61

Istrancalar barajı: yüzde 100