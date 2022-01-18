Birçok ilde okullar kar nedeniyle tatil edildi

Kar yağışının etkili olduğu Bolu, Elazığ ve Malatya'da okullar tatil edildi.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ’da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

MALATYA VALİLİĞİ DUYURDU

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek şöyle denildi:

* İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir.

* Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

BOLU’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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