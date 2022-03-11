Berkin Elvan mezarı başında anıldı
Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanarak yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8'inci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında anıldı.
11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan için Şişli Feriköy Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve yakınları katıldı.
Berkin Elvan’ın mezar başına gelen anne Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek, çiçek bıraktı. Yakınları, ‘Berkin Elvan Ölümsüzdür’ sloganı attı. Anma töreninde saygı duruşunda da duruldu. (DHA)