Böcek: Villa yapan ile asgari ücretli aynı faturayı ödemeyecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçenin kırsal bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların aboneliklerinde düzenleme yapacaklarını söyledi: Asgari ücret alamayan vatandaş 9 lira ödüyor. Ama buraya gelip villa yapan vatandaşımız da 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nin (ASAT) su abonelikleri konusunda hayvancılıkla uğraşan çiftçilere özel bir düzenleme yapacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

TEMMUZ VE AĞUSTOS’U DÜŞÜNEMİYORUM

– Millet İttifakı’nın 11 büyükşehir belediye başkanı olarak şunu taahhüt ettik, “Çiftçimizin mazotunu, gübresini enerjinin KDV'si ÖTV'si düşürülsün” dedik, yapılmadı. ASAT'ın geçen yıl 22 milyon gelen su faturası bu yıl 62 milyon geldi. Temmuz ve ağustosu düşünemiyorum.

DENGELERİ KURACAĞIZ

– Kepez bölgesinde asgari ücret alamayan vatandaş 9 lira ödüyor. Ama buraya gelip villa yapan vatandaşımız da 9 lira ödüyor. Bunun dengelerini kuracağız. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tonajını 15’den yukarıya çıkaracağız. Hayvancılıkla ilgili ekstra bir durum var. Değerlendireceğiz. 19 ilçemizde kırsal bölgelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın aboneliklerini düzelteceğiz. Biz bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz.

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