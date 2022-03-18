Çanakkale geçilemedi tarihin akışı değişti

Bugün yan yana duran bir halkın dünyaya kafa tuttuğu o büyük destanın yıl dönümü. 18 Mart 1915’te kazanılan zafer, kurtuluşa giden yolun ilk adımı oldu

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DENİZ SAVAŞI ZAFERİ'NİN 107'NCİ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ

Bugün 18 Mart… Mustafa Kemal ve askerlerinin tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez!” diye haykırdığı, tarihi değiştiren destanın 107'nci yıl dönümü. 19. Tümen Komutanı Anafartalar Grup Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in dehasına dünyanın hayran olduğu gün. Çanakkale Savaşı, batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti'nin savunmada olduğu bir savaş. Çanakkale Boğazını ve İstanbul'u ele geçirmeyi amaçlayan itilaf devletleri, 1915 yılı Şubat ayında saldırılara başladı.

KANLARINI AKITTILAR: Dönemin en gelişmiş deniz kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nda ilerliyordu. Karşılarında ise vatanı savunmak için kanlarının son damlasına kadar savaşmaya hazır Mehmetçik vardı.

Mehmetçik ve düşman donanması, 18 Mart 1915 günü karşı karşıya geldi. Türk topları, Nusret Mayın Gemisi'nin denize döşediği mayınlar, art arda patladı. Düşman bozguna uğratıldı.

AĞIR YENİLGİ: İlk zafer, deniz savaşlarıyla kazanıldı. Ağır bir yenilgiye uğrayan itilaf devletleri, bu kez Gelibolu Yarımadası'na kara çıkarması yaparak saldırıya devam etti. 25 Nisan 1915'te başlayan Çanakkale Kara Savaşları 7-8 ay devam etti. Atatürk ve komutasındaki Mehmetçik, Arıburnu, 1. Anafartalar, Conkbayırı ve 2. Anafartalar'da zafer üstüne zafer kazandı.

BATI DİZE GELDİ: Milletin canı pahasına verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı savaşta düşman orduları Çanakkale'yi geçemedi. Batı'yı dize getiren bu zafer tarihin akışını değiştirirken, bu topraklarda yaşayan milyonlara Kurtuluş Savaşı'nı müjdeleyen büyük bir uyanışın da kapısını araladı.

Denizden sonra karadan saldırdılar, karşılarında Mustafa Kemal'i buldular

İngiliz ve Fransız donanması, 18 Mart'ta Türk topçusu ve Çanakkale Boğazı'na döşenen mayınlara takılınca, emperyalist güçler taktik değiştirdi. 25 Nisan'da Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde 5 noktaya asker çıkarınca kara savaşı başladı. Bu savaşın kaderini ise Bigalı Köyü'ndeki İthiyat Tümeni'nin komutanlığına atanan Mustafa Kemal (Atatürk) belirledi. Henüz 34 yaşında yarbay rütbesindeydi. Emir beklemeden, birlikleriyle cepheye yetişti. Arıburnu'nu, Cesarettepe'yi, Kanlısırt'ı, Anafartalar'ı ve Conkbayırı'nı tuttu. İngiliz ve Anzak birliklerini sahile hapsetti. Mustafa Kemal'in direnişi, Çanakkale Kara Savaşı'nın kaderini belirledi. İngiliz ve Fransız güçleri, 20-21 Aralık'ta Gelibolu'ya çıkardıkları birliklerini tahliye ederek geldikleri gibi gittiler.

SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM

Mustafa Kemal, 25 Nisan akşamı cepheye yetişti. Mehmetçiğe, “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” dedi. Bu emirle başlayan direniş, 8 ay sonra zaferle taçlandı.