‘Çanakkale Köprüsü için günlük 7 milyon TL para ödenecek’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için üstlenici şirketlere milyarlarca avroluk garantiler verilmesine tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından bugün açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için üstlenici şirketlere milyarlarca avroluk garantiler verilmesine tepki gösterdi.

“GEÇMEYEN 30 BİN ARACIN ÖDEMESİNİ MİLLET YAPACAK”

Altay, iktidara sert sözlerle yüklenerek şöyle konuştu:

“Bu köprümüzün fiyat bakımından gerçekten akılla, mantıkla izah edilemeyecek bir prosedürü çalışmış. Feribotla Çanakkale Boğazı’ndan günlük ortalama 10-15 bin aracın geçtiği bilinen bir gerçek. Köprü yapılınca şüphesiz kolaylıktan kaynaklı araç geçiş sayısının artacağı da kuşkusuz denebilir mantık olarak. Ama kuşkulu. Böyle bakınca bu köprüye 45 bin günlük araç geçiş garantisi verildi 15 avrodan.

Bugün Cumhurbaşkanı muhtemelen geçiş rakamıyla ilgili bir küçük indirim müjdesi verecekmiş. Sözde müjdeleri meşhur ama sözleşmede bir değişiklik yok. Dolayısıyla yapılacak indirim yine Hazine’den, yine milletten çıkacak. 45 bin garanti verdik. Her gün 15 bin araç geçtiğini varsayarsak her gün geçmeyen 30 bin aracın da 15 avrodan ödemesini Hazine yani millet yapacak.

“MİLYONLARA YENİ YÜK BİNECEK”

Bugünkü müjdede belki köprüden geçecek vatandaşlarımız için 10 lira, 20 lira, bilmiyorum, bir indirim olacak. Geçenin yükünü çok küçük belki hafifletecek ama geçmeyen milyonlara yeni bir yük binecek. Bunu da doğru bulmuyoruz.

“HANİ 5 KURUŞ ÇIKMIYORDU?”

Sayın Erdoğan dün tam olarak şöyle diyor: ‘Bu yatırımları yaparken zaman zaman yap-işlet-devret ile adım attık. Ama bunu da akılları almıyor. ‘Ne demek o?’ diyor. ‘Bunu bize bir açıklayın?’ Öğren de gel! Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor.

Yüklenici firma yapıyor belirli bir ücretle, ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var? Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.’ Erdoğan, hani 5 kuruş çıkmıyordu? Hesapladık arkadaşlarla, her gün bu firmaya geçmeyen araç için 7 milyon lira para ödenecek. Yıllık 2.5 milyar TL yapar.

“BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ”

Bu garip bir şey. Bu sağlıklı bir ifade değil. Köprüye karşı değiliz. 84 milyon yurttaşımız, dünya milletler ailesi içerisinde her şeyin en güzeline ve en iyisine layıktır. Ama bu garip bir şey. Günde 7 milyon, yılda 2.5 milyar TL’yi, geçmeyenler ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Kaç lira zam geldi mazota yine? İşte böyle ödeyecek. Mazota, akaryakıta, benzine zam zam zam zam…

Bu paralar nereye gidecek? Yap-işlet-devret ile iş yaptırdıkları müteahhitlere gidecek. Böyle devlet yönetilmez. Bu yönetim, kadim devlet geleneklerimizi çürüten bir anlayıştır. Bu yönetim biraz daha sürerse Türkiye ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak çok daha kötü bir tabloyla da karşı karşıya kalacaktır.

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