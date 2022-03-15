‘Çarşamba Şeker Fabrikası’nı açmak için neyi bekliyorsunuz?’

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2010 yılında üretime ara veren Çarşamba Şeker Fabrikası'nın verilen sözlere rağmen tekrar açılmadı.

İsmail AKDUMAN

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1989 yılında Çarşamba ilçesinde üretime başlayan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2010 yılında üretime ara verdi. Uzun süre üretim yapmayan fabrikanın, 2019 yılında tekrar açılmasına karar verildi. Kısa sürede sonra da fabrikada yenileme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

Corona virüs nedeniyle revizyon çalışmalarına 3 ay kadar ara verilmesine rağmen normalleşme süreciyle birlikte fabrikadaki çalışmalara devam edildi. Bu sırada bölgedeki çiftçilerde şeker pancarı üretmeye teşvik edildi. Ancak her yıl açılacağı söylenen fabrika, revizyon çalışmalarının başlamasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bir türlü üretime başlayamadı.

“60 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR”

Şeker pancarı eken çiftçiler mağdur olmaması için ürünleri Kastamonu'da Türkşeker ait şeker fabrikasına gönderilirken, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar Çarşamba Şeker Fabrikası’nın çalışması için 60 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirterek, bu kaynağın biran evvel tahsis edilmesini dile getirerek tepki gösterdi.

TBMM KİT Komisyonunda yaptığı konuşmasında fabrikanın, Türkiye’nin en genç fabrikalarından biri olduğunu söyleyen Yaşar “Samsun'un ağzının tadı kaçtı. Yılan hikayesine dönen Çarşamba Şeker Fabrikası açılamadı. Samsun bir türlü şekerine kavuşamadı. Çarşamba Şeker Fabrikasının kaynak tahsisi konusunda sorun varsa TBMM olarak biz birlik olalım; komisyon olarak talepte bulunalım” dedi.

“İYİ Kİ TÜM ŞEKER FABRİKALARINI ÖZELLEŞTİREMEMİŞSİNİZ”

Türkiye’de şeker kamışından şeker üretebilen tek fabrikanın Çarşamba Şeker fabrikası olduğuna dikkat çeken Bedri Yaşar, “Fabrikanın konumu ve buradaki iklim koşulları üretim için son derece elverişli. Bu fabrika sayesinde çiftçilerin üretim yapacak, fabrikada yeni istihdam fırsatları yaratılacak.

İyi ki şeker fabrikalarının tamamını özelleştirememişsiniz. Bu fabrikalar olmasa şekerin fiyatını tahmin bile edemezdik. Depoları basmayla fiyatlar aşağıya gelmez. Devletin regülasyon görevi görecek kadar üretim yapması ya da üretimi desteklemesi gerekir. Burada da devletin işlettiği şeker fabrikaları önemli bir rol üstleniyor” diye konuştu.

“SÜRECİ ATLATMANIN EN ÖNEMLİ YOLU ÜRETİM YAPMAKTIR”

Ülkenin kırılgan bir ekonomisi olduğunu vurgulayan İYİ Partili Yaşar, son dönemde yaşanan Rusya- Ukrayna savaşında bile en çok etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Bu süreci atlatabilmenin en önemli yollarından biri, üretim yapmaktır. Ziraat Bankası kredileri içinde çiftçilerin kredi payı sadece yüzde 14. Üretim için de çiftçilerin muhakkak devlet eliyle desteklenmesi gerekiyor” diyerek, ekili alanların daha fazla daralmaması gerektiğini kaydetti.

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