Cengiz İnşaat’a 250 milyon liralık millet bahçesi kıyağı

Rize sahilinde deniz doldurularak 330 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi projesinin İşkencedere Vadisi'nde taş ocağı yaparak doğayı talan eden Cengiz İnşaata verildiği ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi işinin ihalesiz ve usulsüz bir şekilde Cengiz İnşaat’a verildiğini ve şimdiki rakamlarla 250 milyon lira kıyak yapıldığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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İyidere ilçesinde Lojistik Liman yapmak için gerekli malzeme için İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’ne yöre halkının karşı çıkmasına rağmen taş ocağı yapan Cengiz İnşaata, kent merkezinde deniz doldurularak yapılacak olan Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesini de ihalesiz verildi. 21/ b kapsamında pazarlık usulü ile yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı İhalesi'nin, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı’na verildiğini hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 20 kilometre uzaklıkta bulunan Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesinin, Lojistik Limanı inşaatı bünyesinde ilave iş olarak yapılacağını ileri sürdü.

“ŞİMDİKİ RAKAMLARLA 250 MİLYON LİRALIK KIYAK YAPILDI”

Cengiz İnşaat'a ihalesiz bir şekilde Rize Millet Bahçesi Kıyı Koruma Yapısı Uygulama Projesi verilmesine tepki gösteren Başarır, ” İyidere Lojistik Limanı İnşaatı işinin sözleşme bedeli 1 milyar 370 milyon TL'den, yüzde 7,16 oranındaki artış ile 1 milyar 468 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Böylece iktidar, Beşli Çeteden biri olan Cengiz İnşaat'a 98 milyon liralık bir kıyak daha yapmıştır. Bu 98 milyon TL'lik artış 2020 yılı birim fiyatları ile yapılmıştır. Ancak bu bedel 2022 birim fiyatları ile yapıldığında yaklaşık 250 milyon TL'yi bulmaktadır” dedi.

“AKP İKTİDARI KANUN TANIMAZLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

İyidere Lojistik Limanı inşaatının yapımının devam ettiğini vurgulayan Başarır, “Bilindiği üzere, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş, sözleşmeye esas proje kapsamında olmalıdır. İki iş arasında bir bağlantı olması gerekir ki ancak bu çerçevede aynı yükleniciye ilave iş verilebilir. Aralarında 20 kilometre mesafe bulunan, bir Lojistik Liman işi ile millet bahçesine ait olan bir iş arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Bu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na çok açık bir şekilde aykırıdır. AKP iktidarı kanun tanımaz özelliğini burada da göstermiştir. 21/b’ye karşı çıkıyorduk. Artık ihale bile yapmıyorlar” diye konuştu.

“BEŞLİ ÇETEYİ KORUMAK İÇİN BİNLERCE ŞİRKET BATTI”

AKP iktidarının, yıllardır beşli çeteyi korumak uğruna binlerce şirketin batmasına neden olduğunu söyleyen CHP'li Başarır, “Halkın parasını beşli çeteye peşkeş çekmekten bıkmayan iktidar, yine usulsüz bir şekilde ve yine Cengiz İnşaat'a iş vermiştir. Bu usulsüzlüğe sebep olanlardan, imza atanlardan mutlaka hesap sorulacaktır. Kimsenin devletimizi babasının şirketi gibi yönetmeye hakkı yoktur. Danıştay'ın son kararında olduğu gibi 21/b ile yapılan bütün ihaleler geriye yönelik incelenecek ve yapılan usulsüzlükler cezasız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılacak olan millet bahçesinde, açık yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, Bilim Merkezi, Kent müzesi, İskele, su gösterisi alanları, cafe, restaurant alanları ile bir cami bulunurken, deniz dolgu çalışmasının devam ettiği belirtildi.

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