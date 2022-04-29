CHP’den altılı masa ve ittifak açıklaması…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" açıklamasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Bu soruyu soranlara, sorduranlara, Bilal'e anlatır gibi anlatayım: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU”

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlüğüne ülkeye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Öztrak şunları söyledi:

“Vatanı satmak, Suudi Arabistan'dan gelen cellatların, ülkemizin topraklarında gazeteci katletmesine, ‘Suçun işlendiği yer İstanbul. İstanbul mahkemelerinin yargılaması gerekir. Belgeleri dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Bir de bunları yok mu edeceksiniz. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir’ deyip, dünya lideri havası bastıktan sonra, hataları sonucunda dolara sıkışınca, dosyayı Suudi Arabistan'a satmakla olur. Dosyayı hem gösterdiniz, hem de verdiniz. Şimdi enayi kim oldu?

Vatanı satmak, ‘Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz, biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda ve secdede eğiliriz’ deyip, paraya sıkıştıktan sonra, katil dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. Vatanı satmak, daha düne kadar ‘katil’ diye suçladıklarının boynuna, birkaç milyar dolar için böyle sarılmakla olur. Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir Cumhurbaşkanı, para için, doların yeşili için, böyle çaresiz bir duruma düşmedi. İçeride atıp tutup, dışarıda süngü düşüren Cumhurbaşkanlarımız olmadı.

Allah aşkına Şu fotoğraflara bakın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Tükürdüğünü bu kadar rahat yalamaz. Yıllarca, ‘Allah utandırmasın’ diye dua ettiler, anlaşılan duaları kabul oldu. Artık hiçbir şeyden utanmıyorlar. Cemal Kaşıkçı'yı katledenlerle beraber, bu ülkenin itibarını da Konsolosluk bahçesine gömdüler. 128 milyar doları tatlı tatlı yemenin, işte böyle acı acı sonuçları olur.”

“KİMSE KENDİNİ DARI AMBARINDA ZANNETMESİN”

Öztrak, “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de ‘Seçim yasasına dair bir adım olabilir’ dedi. CHP de seçime kendi logosuyla mı girecek? Altılı masada bir dağılma söz konusu mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu soruyu soranlara, sorduranlara, Bilal’e anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız bundan bir önceki seçimde YSK’nın bastırdığı pusula… Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin.”

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