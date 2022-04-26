Çiftçiler 5 yıldır perişan, gölet var su yok

Çorum'da çiftçilerin tarımsal alanları sulamaları için 5 yıl önce yapılan gölete, su taşıma kanalları yapılmadı. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çiftçiler derelerden tankerle su taşımak zorunda kaldıklarını söyleyerek göletin tamamlanmasını istedi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çorum Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından, 2017 yılında merkeze bağlı Eskiköy ve Eşençay köylerinde çiftçilik yapan vatandaşların kullanılması amacıyla yaklaşık 600 bin lira harcanarak bir sulama göleti yapıldı. Ancak göleti besleyen dere olmadığı gibi dereden su taşıması gereken kanallar da yapılmadı.

Gölete güvenerek arazilerine meyve ağaçları diken çiftçiler ise Kızılırmak veya yakında ki derelerden tankerlerle su taşıyarak tarımsal arazilerini sulamaya çalıştı. Bahçelerine diktikleri meyve fidanlarının korumaya başladığını belirten köylülerin sorunlarını CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a anlattı.

“TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMÜYOR”

Yıllardır tankerlerle getirdikleri suyu gölete dökerek tarımsal alanlarını suladıklarını anlatan köylüler, “Buraya 2017 yılında tarımsal sulama göleti yapıldı. Bu gölete güvenerek boş arazilere ceviz, kiraz ve çeşitli meyve fidanları diktik.

5 yıldır göletin suyu yok. Fidanların yüzde 60'ı kurudu. Derelerden tankerlerle su çekiyoruz. Geçen yıl mazotun litresi 6-7 lira idi, şimdi 22-24 lira. Artık tankerle de su taşıyamıyoruz. Bu masrafı nasıl kaldıralım, fidanlarımızı nasıl sulayalım bilmiyoruz. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor” dedi.

SUYU OLMAYAN GÖLET Mİ OLUR?

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, göletin tamamlandığını ancak su verilmediğini vurgulayarak, “Eskiköy'e 2017 yılı Eylül ayında Valilik ve Özel İdare desteği ile 11 dönümlük alana sahip, membran sistemli 25 bin metreküplük brüt su hacmine sahip bir tarımsal sulama göleti yapıldı. Yatırımın tamamlanmasına rağmen gölede su verilmedi.

Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor dediğimiz olay bu. Çorum'un çalışkan, üretken insanlarından oluşan Eşençay – Eskiköy bölgesi mağdur ediliyor. İşletemeyecekseniz bu yatırımı neden yaptınız? Kızılırmak'tan buraya su getiremeyecekseniz neden çiftçiyi umutlandırdınız?

Çiftçi arazilerine ağaç dikti, emek harcadı, masraf yaptı, şimdi ağaçlar kurudu. Fizibilite, araştırma yapmadan neden milletin parasını harcadınız. Madem ki bu yatırımı buraya yaptınız o halde suyunu da getirin, üreticiyi mağduriyetten kurtarın. Suyu olmayan gölet mi olur?” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Çiftçiler isyan etti: Ak Parti'ye oy verdim, haram zıkkım olsun

İlginizi Çekebilir Çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine geriledi