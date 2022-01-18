Çiftçinin ‘bedelsiz’ gübre isyanı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği köy ve kasabalarda, gübre zamlarından yakınan üreticilerle bir araya geldi.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Kiledere, Alay, Yeşilgölcük kasabaları, Ağçaşar köyü ile Bor Çukurkuyu kasabası ve Kızılca köyü ,Ereğli Yukarıgödelli köylerinde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Üreticiler, gübre fiyatlarındaki fahiş artıştan yakınarak, “Ekim zamanında atılan ve ‘alt gübre' tabir edilen gübreleri toprakla buluşturamadık. Bazı çiftçiler buğday ektikleri tarlalara dekar başına 35 kilo gübre atması gerekirken, bazıları 15-20 kilo attı, bazıları ise hiç atamadı. Bu durum buğdayda ciddi verim kaybına neden olacak” dedi.

GÜBRETAŞ'IN GÜBRE FİYATLARINDA İNDİRİM SÖYLEMİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Üs gübre tabir edilen ve ocak şubat aylarında atılan gübreyi önceki yıllarda Aralık ayında temin ettiklerine işaret eden üretici, “Ancak gübre fiyatları neredeyse 10 kat arttığı için üst gübre temini de yapamadık. Gübretaş yüzde 20-30 oranında indirim yaptığını söylüyor ama piyasadan daha yüksek fiyata gübre satıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri pahalıya ürün verip daha sonra ‘fiyat düşürdük' diye açıklama yapıyor. Köye bir kamyon mal getirip, sadece 1-2 çiftçiye yeten bu gübreleri 5 liraysa 4,5 liraya satıp fiyat indirimi yapıldı demeleri hoş değil. 50 kuruş fiyat indirimi yapıp 10 kg mal getirerek üreticileri kandırmaya gerek yok” diye konuştu.

DESTEKLEME İSTEMİYORUZ, YETER Kİ GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLSÜN

Gürer'e dert yanan bir çiftçi ise desteklemelerle ilgili eleştirilerde bulunarak, “Dekara 5-10 lira mazot desteği, 10-20 lira gübre desteği verdiklerini söylüyorlar. Mazot 13 lirayı, gübrenin torbası ise 750 lirayı geçti. Biz böyle destek istiyoruz. Devlet destek veriyor diye çıkıp açıklama yapmasınlar. Biz tarıma dayalı hiçbir destek almak istemiyoruz. Yeter ki girdi maliyetleri bu kadar artmasın. Bugün mısırı 4 liraya satıyoruZ, girdi maliyelerinin düşmesini ve mısır fiyatının da düşmesini istiyoruz, mazot 5-6 lira, gübrenin tonu 1000 -2 bin lira olursa iz de fiyatları düşük tutarız, vatandaş da mağdur olmaz” şeklinde konuştu.

GÜBRESİZ YAPILAN EKİM, REKOLTE KAYBINA NEDEN OLACAK

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan CHP’li vekil, gübredeki fiyat artışının çiftçiye gübresiz ekim yapmaya zorladığını, bu durumun ise rekolte kaybına neden olacağını belirtti.

Geçen yıl 2 bin 400 lira olan bir ton DAP gübrenin bu yıl 17 bin liraya kadar yükseldikten sonra şimdilerde 13 bin lira seviyesinde çekildiğini belirten Gürer, “Diyorlar ki ‘gübrenin fiyatı düştü. Hayır gübrenin fiyatı düşmedi. Geçen yıl 2 bin 400 lira olan gübrenin ​fiyatı şimdi 13 bin lira. Bu nasıl fiyat düşmesi?” diyerek tepkisini dile getirdi.

TARIM BAKANLIĞINA GÜBRE DESTEĞİ ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığına çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Alt gübre atamayan ya da az miktarda atan üretici için en azından üst gübre zamanında gübre desteği sağlanmalı. Bu şekilde kimsen de olsa rekolte kaybı aşağı çekiliyor. Aksi halde rekolte geçen yılın da altına düşer” uyarısında bulundu. Tarımın stratejik bir alan olduğuna değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “çiftçiler diyor ki, ‘girdi maliyetlerinin artışı karşısında, devletin verdiği desteklemeler çok az. O nedenle destekleme yerine girdi maliyetlerinin azaltılmasını sağlayın' diyor. Çiftçinin sesine kulak verin ve mağduriyetin ortadan kaldırılması için girdi maliyetlerinin düşürülmesine sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirin” önerisini kaydetti.

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