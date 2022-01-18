Çocuk istismarı operasyonunda iğrenç detaylar! Aralarında doktor ve memurlar da var

İstanbul merkezli 5 ilde Telegram üzerinden kurdukları gruplarda, “çocukların cinsel istismarı” içerikli görüntüleri satan ya da paylaşan 44 şüpheliden 37’si adliyeye gönderildi. Şüphelilerin bir çoğunun suçlamaları kabul ettiği, dijital malzemeleri arasında 2-12 yaş arası çocuk görüntüleri bulunduğu öne sürülürken, aralarında bir beyin cerrahı ve 2 kamu görevlisi olan 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM

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Operasyon, geçtiğimiz Cuma günü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Telegram üzerinden grup kurarak çocuklara ait müstehcen görüntüleri satan ve yayan 46 şüpheli belirledi. Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Dört şüpheli covid olduğu için karantinaya alındı. Aralarında bir beyin cerrahı, 3 kamu personelin de bulunduğu 37 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

ÇOCUKLARIN İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİNİ SATMIŞLAR

Çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntülerini 10-30 lira arasında satan şüphelilerin bir çoğunun adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. O dijitaller içerisinde 2 ila 12 yaş aralığında binlerce çocuğun cinsel istismara uğraştığı görüntüleri olduğu iddia edildi.

BEYİN CERRAHININ ETEK ALTI GÖRÜNTÜ İDDİASI

Emniyet sorgusunda şüphelilerden çoğunun suçlamaları kabul ettikleri belirtildi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da çalışan bir beyin cerrahının da olduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte adliyeye gönderilen doktorun dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü. Cerrahın ayrıca Telegram’da yaptığı paylaşımda, bir çalışma arkadaşıyla cinsel birliktelik yaşadığı ve etek altı görüntüsünü çektiğini söylediği iddia edildi.

28'İ SERBEST KALDI

Savcılık işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen 37 şüpheliden biri kamu görevlisi 9 şüpheli tutuklandı. Beyin cerrahının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yapılan operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.

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