Çocuklar babaları için eylemde

Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde hak arama mücadelesi veren EnerjiSA işçileri, bu kez çocukları eşliğinde alana indi. İşçilerin çocukları da babalarının işini geri istedi.

Yavuz ALATAN

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Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde hak arama mücadelesi veren alınan EnerjiSA işçileri bu kez çocukları eşliğinde alana indi. İşçilerin çocukları da babalarının işini geri istedi. İşçiler adına açıklama yapan Mehmet Ali İçindere, “Onlarca işçi arkadaşımızın iş sözleşmeleri EnerjiSA yetkilileri tarafından tek taraflı feshedildi. Bize uygun pozisyon olmadığını öne sürdüler'' dedi.

ISPARTA’YI KARANLIKTAN BİZ KURTARDIK

Bazıları 10 yıllık Başkent Elektrik çalışanı olan işçiler, “Memlekette nerede bir afet olsa biz gittik. Kastamonu Bozkurt'ta afetin yaralarını biz sardık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teşekkür belgesi aldık. Isparta'yı karanlıktan biz kurtardık. 36 saat mesaiyle çalışan arkadaşlarımız oldu, şimdi ise tüm emeklerimiz siliniyor'' dediler.

DİSK Enerji-Sen çatısı altında toplanan işçiler, önce mobbinge uğradıklarını ardından da işlerine son verildiğini öne sürerken, işlerini geri alana kadar direnmeye devam edeceklerini de söylediler.