Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim yokluklarını göstermesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yurt dışına gittikleri için, "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz!" çıkışında bulunduğu hekimlere, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

*Bizim kültürümüzde her işin başı sağlıktır. Öyle ki ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, binlerce deyim vardır.

*Devrinin en büyük fatihi Kanuni Sultan Süleyman’ın dünyadaki en büyük mutluluğu “Bir nefes sıhhat” olarak tabir etmesi tesadüf değildir.

*DSÖ ise sağlık kavramını tam bir iyilik olarak kapsıyor. Bilginin ve verinin en önemli değer haline geldiği dünyada sağlık sektörü güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemim içinde en iyi yere getirmek istiyoruz.

*Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği, ilmi hikmette mütehassıs kişileri anlamlandırmasıdır.

* Milletimizin Kur’an-ı Kerim’deki Lokman kıssasını hekimlikle irtibatlandırması, bu mesleği hangi konuma yerleştirdiklerini işaret etmektedir.

*Esasen ülkemizdeki hemen her bireyin hafızasında, bilgisi ve davranışıyla üzerinde unutulmaz etkiler bırakmış, daima şükranla yad ettiği bir hekim mutlaka vardır.

*Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin. Çünkü bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

*Gösterdiğimiz çabalara rağmen hâlâ çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini biliyoruz. Bir paketin hazırlığını yürütüyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.

*İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları çözecek yöntemle ilgilidir. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

*Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

*İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak.

*Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

*Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

*Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek.

*Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi’nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.

*Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır.

*Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

*Beşinci madde ise, aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkan Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye'de kadın muhtarlarla bir araya gelmişti….

Erdoğan, burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada yurt dışına giden hekimleri eleştirerek “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” ifadelerini kullanmıştı…

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