ÇYDD’den Türkan Saylan tepkisi

İBB Meclisi’nde Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi, AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. AKP’lilerin Saylan için kullandığı 'sözde aydın, özde mürteci' ifadelerine ÇYDD’den tepki geldi. Dernekten yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı ve güzel ülkemiz için yaptıkları, her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür” denildi.

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İBB Meclisi’nin aralık ayı oturumlarında; İBB CHP Meclis Üyesi Murat Cirav, ÇYDD’nin kurucusu Türkan Saylan’ın isminin, Beşiktaş’ta yaşadığı sokağa verilmesi için sunulan teklifin neden komisyonda bekletildiğini sormuş ve İBB AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz” şeklindeki tepkilere neden olan bir yanıt vermişti.

İBB Meclisi'nde Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifi ise AKP-MHP grubunun oyları ile reddedilmişti. AKP'lilerin Saylan için kullandığı ‘sözde aydın, özde mürteci’ ifadelerine ÇYDD'den tepki geldi.

“TÜRK HALKININ KALBİNDE YAŞIYOR, GERİSİ BİZİM İÇİN BOŞTUR”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD)’nden yapılan açıklama ise şöyle:

“Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı ve güzel ülkemiz için yaptıkları, her kafa ve zihin yapısının anlayıp kavrayamayacağı kadar büyüktür. Tarih, Türkan Saylan Hocamıza iftira atanları, kumpas kuranları dün yazdı; bugün yazıyor ve gelecekte de yazmaya devam edecek! Yine tarih, Türkan Saylan Hocamızın Atatürk’ün izinde yaptıklarını ve ideallerini de yazmaya devam ediyor.

Türkan Saylan adı, yaşadığı sokakta, yurdumuzun dört bir yanında caddelerde, çocuk parklarında, kültür merkezlerinde ve daha önemlisi Türkiye’nin çağdaş geleceğine inanmış Türk Halkının kalbinde ve zihninde yaşıyor. Gerisi bizim için boştur; gün gelir O’nu anlamayanlar da dün olduğu gibi O’nun büyüklüğünü kabul ederler. Türkan Saylan'ın ışığı altında çağdaşlık yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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