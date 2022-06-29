Deprem konutları depremden çıkmış gibi

TOKİ tarafından İzmir’de yapılan deprem konutları kusurlu çıktı. Birçok eksik ve hata belirlendi. Balkonlar ile mutfak bankoları ve camlarda çatlaklar görüldü. Kalorifer borularının altındaki yer döşemeleri kabardı. Kapı altları kırıldı. Balkon demirleri eğrildi.

Veli TOPRAK

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TBMM KİT Komisyonunda TOKİ hesapları ele alınırken konuşan Sertel, ‘'Kesin kabul öncesi orada mutlaka çok ayrıntılı bir inceleme yapmanız gerekiyor. Camları çatlak, balkon kısmında çatlaklar var, mutfak bankoları, demirler falan da aynı. İhaleyi alan firmaların üretiminde aksaklıklar olur ama kesin kabulde vatandaşın mağduriyetini de mutlaka gidermeniz gerekir'' dedi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, “Eksiklikleri öyle bir zoomluyorlar ki, öyle bir hâle getiriyorlar ki o fotoğrafa baktığınız zaman her tarafı yıkık dökük olarak görünüyor; inanın biz o eksiklikleri tamamlayacağız” açıklaması yaptı.



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