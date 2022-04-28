DİSK’ten 1 Mayıs açıklaması

DİSK'in "1976'dan bugüne 1 Mayıs Afişleri Sergisi İBB'in desteğiyle Taksim metrosunda açıldı. Açılışta konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye'de her şeyin tek bir kişinin ağzından çıkan sözün kanun sayıldığı bir düzene doğru götürülmeye çalışıldığı, muhalefetin, itiraz etmenin ses çıkarmanın baskıyla susturulmaya çalışıldığı bir süreçte 1 Mayıs meydanlarına emek, ekmek talebimiz bir o kadar da özgürlük talebimiz damgasını vuracak" dedi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)’in “1976’dan bugüne 1 Mayıs Afişleri Sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’in desteğiyle Taksim metrosunda açıldı.

“1 MAYIS MEYDANLARINA EKMEK, EMEK, ÖZGÜRLÜK TALEBİMİZ DAMGA VURACAK”

Açılışta konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*1 Mayıs’ın önemi bu ülkede sınıflar mücadelesinin tarihidir. 1 Mayıs’ın tarihi bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik mücadelesinin de tarihidir. Bu tarihin simgelerini bütün İstanbul halkıyla, genç kuşaklarımızla buluşturmak bizim açımızdan önemli.

*2022 Mayıs’ına çağrı yapmak amacıyla böyle bir etkinliği planladık. İşçi sınıfı emekçiler, insanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları, eşitlik, adalet, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi talepleriyle alanlarda olacak.

*Türkiye’de her şeyin tek bir kişinin ağzından çıkan sözün kanun sayıldığı bir düzene doğru götürülmeye çalışıldığı, muhalefetin, itiraz etmenin ses çıkarmanın baskıyla susturulmaya çalışıldığı bir süreçte 1 Mayıs meydanlarına emek, ekmek talebimiz bir o kadar da özgürlük talebimiz damgasını vuracak.

“MEYDANLARDA BULUŞMAK ÜZERE”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de serginin açılışında bir konuşma yaparak 1 Mayıs meydanlarında buluşma çağrısı yaptı.

Bozgeyik, “Türkiye’de 40 yıldır talep ettiğimiz eşitlik, özgürlük, adalet ve barış talebi bugün de geçerli. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Yeni bir toplumsal yaşamı inşa edeceğiz. Meydanlarda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.

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