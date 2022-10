Dünyada en düşük enflasyon Türkiye’de

İktidarın yeni ekonomi modeli, vatandaşın korkulu rüyası olan enflasyon canavarının belini kırdı. Herkesin gözü ışıl ışıl parlıyor.

EKONOMİMİZ ŞAHA KALKTI

YILLARDIR çözülemeyen enflasyon sorunu artık tarih oldu. AKP iktidarının yeni ekonomi modeli ve “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” politikası Türkiye'ye çağ atlattı. Ekonomimiz uçuyor. Enflasyon canavarı nakavt oldu. Dünya ülkelerinde ise enflasyon arttı.

KISKANDIRAN TABLO

TÜRKİYE, dünyadaki en düşük enflasyon rakamıyla herkesi kıskandırıyor. Avrupa'da, Amerika'da halk “Keşke bizim de Türkiye'deki gibi bir iktidarımız olsa da biz de yüksek enflasyondan kurtulsak. Her gün her şeye zam geliyor, bıktık usandık” diyor.

Vatandaş: Allah iktidardan razı olsun, ucuz sebze ve meyvelerle filemizi tıka basa dolduruyoruz

TÜRKİYE sadece kendini değil, 3-5 ülkeyi doyuracak kadar sebze-meyve üretiyor. Çarşı-pazarda bollluk yaşanıyor. Vatandaş her şeyden bol bol alıyor. Mutfaklar gıdayla dolup taşıyor. İktidara övgü yağıyor.

Türk Lirası en değerli para oldu, Amerikan Doları TL'nin altında kaldı

EKONOMİDEKİ başarı Türk Lirası'nı paraların kralı yaptı. Euro ve ABD Doları başta olmak üzere tüm para birimleri TL karşısında her gün eriyor. ABD halkı “Paramız pul oldu” deyip birikimlerini korumak için TL'ye yatırım yapıyor.

Tropik adalarda emekli Türk turist patlaması yaşanıyor

Emekliler aldığı yüksek maaşla gemi turuna çıktı

AVRUPALILAR emekli olduktan sonra bile geçinebilmek için bir işte çalışıyor. 3-5 Euro ek gelir için hayatını tüketiyor. Türkiye'deki emekliler ise AKP sayesinde kat kat artan maaşlarıyla gününü gün ediyor. Gemi turlarıyla dünyayı geziyor…

Öğrenci yurtları 5 yıldızlı otel gibi

SADECE üniversitelerdeki eğitim kalitesi değil, yurtların sayısı ve kalitesi de arttı. Artık öğrenci yurtları 5 yıldızlı lüks otel konforunda. Gençler suit odalarda konaklıyor.

Türkiye'de kiracı kalmadı, herkes ev sahibi oldu

İKTİDARIN konut kampanyası sayesinde emlak devrimi yaşandı. İşçi, memur, emekli ev sahibi oldu. Artık herkesin en az bir evi var. Büyük çoğunluğun ise bir kışlık, bir yazlığı var. Ülkede kiracı kalmadı.

İşsizlik bitti, Türkiye Almanya'dan işçi alıyor

İKTİDAR sayesinde işsiz kalmadı. Marketlerinde kuyruk olan, ekonomisi berbat Almanya'dan işçi talep ettik. Hanslar, Helgalar Türkiye'ye gelmek istiyor.

Akaryakıt sudan bile daha ucuz

YAPARSA AKP yapar… Benzin ve motorinde büyük ucuzluk yaşanıyor. Akaryakıt sudan bile ucuz oldu. Otomobili olan deposunu ucuza dolduruyor.

Fazla et yiyen millet obez oldu

MİLLETİN evine her gün en az 2 kilo et giriyor. Fazla et tüketimi nedeniyle obez sayısı arttı. İktidar “Et tüketimini azaltın” diyor…

Sansür yasasıyla Türkiye'de bu algıyı yaratmak, tozpembe masallarına herkesi inandırmak istiyorlar. SÖZCU yukarıda okuduğunuz haberleri eğer gerçekse yazacak. SUSMAYACAĞIZ… BİLDİĞİMİZ YOLDAN ASLA AYRILMAYACAGIZ…