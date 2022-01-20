Düşmanlıktan başka bir şey değil İmamoğlu’ndan korkuyorlar

Sefaköy-Beylikdüzü metro hattının yatırım programına alınmaması o bölgede yaşayanları isyan ettirdi. AKP, İstanbul’u kaybettiği için projeye onay verilmiyor, vatandaş cezalandırılıyor. Olanı, biteni görüyoruz.

Batuhan SERİM

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Projesi ve finansmanı hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isyan ettiği karara, vatandaşlar da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimlerinin ardından yaptığı ‘topal ördek' benzetmesini anımsatan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikleri için bu projeye onay vermiyor. ‘Meclis çoğunluğu bizde, topal ördek misali…' demişlerdi… Ama bunu vatandaş görüyor” dedi. Vatandaşların görüşleri şöyle:

– Ali Rıza Sabuncuoğlu: Tamamen siyasi bir olay. Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikleri için bu projeye onay vermiyor. Önümüzdeki seçimde AKP'li biri başkanlığa seçilirse onay verecek. Olan halka oluyor.

– Ali Keser: Yanlış bir şey. Halk için yapılan her şeye, herkesin destek olması lazım. Parti ayrımı yapmamak lazım.

– Selim Atik: Bu düşmanlıktan başka bir şey değil. Her şey hazır, niye vermiyor? Bence İmamoğlu'ndan korkuyor Cumhurbaşkanı; o yüzden her şeyde engelliyor.

– İsmail Dağdeviren: Ondan olursan var, ondan olmazsan yok. Onlar Müslüman ya; biz terörist, biz Hristiyan… Şimdiden sonra zaten metroya, trene, şuna, buna gerek yok. Eşek alacağız veya yürüyerek gideceğiz. Vergiden, akaryakıttan kurtulacağız.

Sütün, peynirin etin fiyatına baksınlar önce

– Serkan Atmaca: Tamamen rezillik, basiretsizlik. Sonuçta bu ülke, bu vatan bizim, hepimizin. Vatandaş görüyor. Sütün, peynirin, etin fiyatına baksınlar önce. Önce yaptıklarına baksınlar. İmamoğlu'nu bu şekilde sindiremezler, aksine göklere çıkarırlar.

– Şükrü Coşar: Sarayına para eksik, herhalde onun için…

– Mevlüt Demir: Onaylanmaması iyi bir şey değil. Halk için iyi olurdu.

– İsmini vermek istemeyen vatandaş: Metro insanlar için çok güzel bir şey. Hele biz yaşlılar için daha da önemli. Herhalde İmamoğlu'na ceza olsun diye onaylanmıyor.