Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır? Kademeli elektrik tarifesi ne kadar?

Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam geldi. Elektrik zammı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli oldu. Elektrik tarifesi hanelerde 150 kWh’ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL olacak.

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Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere zam yapıldı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK fatura hesaplama modülünün kullanılarak, herhangi bir hata tespit edilmesi halinde şikayet edilmesi gerektiğini dile getirdi. EPDK fatura hesaplama, ilk okuma, son okuma ve toplam tüketim üzerinden hesaplanabiliyor.

ELEKTRİK TARİFESİ NE KADAR?

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya göre mesken abonelerinin elektrik tüketimleri EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılacak. Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 5 kWh aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL olacak.

EPDK FATURA HESAPLAMA MODÜLÜ

EPDK FATURA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız.

* Açılan sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

* Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Daha sonra “Son Okuma Tarihi”ni yazınız.

* Tarife tanımı kısmına; Faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz.

* Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” giriniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.