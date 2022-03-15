Emekçiler İzmir’den seslendi: İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz

"Emeğimizi ve haklarımızı ezdirmeyeceğiz" diyen işçiler, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Emekçiler, "Adaletsiz vergilere, fahiş zamlara, düşük ücretlere, elektrik, akaryakıt ve doğalgazdaki yüksek fiyatlara karşı çaresiz değiliz. Zamlara teslim olmayacağız. Bu böyle gitmez. Demokratik bir ülkede insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz" dedi.

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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, haklarını ve taleplerini dile getirmek için bugün İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Emekçiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla, slogan atarak, alkışlar eşliğinde miting alanına yürüdü.

“ASGARİ ÜCRET GİBİYİM, KİMSE BENİMLE GEÇİNEMİYOR”

İşçilerin ellerinde taşıdığı dövizlerde ve pankartlarda; “Asgari ücret gibiyim, kimse benimle geçinemiyor”, “Hava gri ve soğuk; insanlar yoksul ve mutsuz”, “Rakamlar yalan yoksulluk gerçek. Be ey Allah’ın kulu eti geçti duydun mu? Bıçak kemikte…” gibi ifadeler yer aldı.

“İNADINA SENDİKA, İNADINA DİSK”

Mitinge DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi. Alana yürüyen Çerkezoğlu, işçilerle beraber “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganı attı.

“Demokratik bir ülkede insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” diyen emekçiler, “Adaletsiz vergilere, fahiş zamlara, düşük ücretlere, elektrik, akaryakıt ve doğalgazdaki yüksek fiyatlara karşı çaresiz değiliz. Zamlara teslim olmayacağız. Bu böyle gitmez. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için demokratik ve eşit bir Türkiye özlemimiz için, güvenceli iş, güvenceli bir gelecek için, insanca yaşayabilecek bir ücret ve gelir adaleti için, omuz omuza veriyoruz” açıklamasında bulundu.

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