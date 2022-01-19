Erdoğan, CHP’li büyükşehir belediyesine kredi izni vermedi

Fransa Kalkınma Ajansından 63,5 milyon Euro’luk bir kredi onayı alan Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikle içme suyu hatlarının yenilenmesinde kullanılacak kredi için bir yıldan bu yana Cumhurbaşkanlığı onayında beklerken 2022 yılı yatırım programında da yine dikkate alınmadı.

Mustafa SARIİPEK

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Bir yıldan bu yana Cumhurbaşkanlığı onayında olan ve bir türlü gereken izinlerin verilmediği için Muğla Büyükşehir Belediyesinin projelerine finansman sağlamak amacıyla Fransa Kalkınma Ajansından sağlanan 63,5 milyon Euro'luk onaylı kredi izni Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına yine alınmadı.

Krediye izin verilse içme suyunda büyük kazanç sağlayacak ve birçok farklı yeni içme suyu hatlarının yapılarak il genelinde çok güçlü bir ağın oluşturulması sağlanacaktı.

2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA MUĞLA YOK

Yeni açıklanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programında Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıldan bu yana beklediği kredi kullanma onayı yine çıkmadı.

Hatırlanacağı gibi Muğla Büyükşehir Belediyesine FitchRatings tarafından en iyi kredi notu olan AAA verilmişti.

Bu nedenle birçok uluslararası kredi kuruluşu büyükşehir belediyesinin güçlü mali yapısı nedeniyle kredi kullandırabilecekleri taahhüdünde bulunmuştu.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın il genelindeki su kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi, yeni içme suyu hatlarının yapılması ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması için projeler hazırladı.

Hazırlanan projeler için yurtiçi finansman kurumlarından gerekli kaynak sağlanamayınca yurtdışı kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Görüşmeler kapsamında MBB'ye Fransa Kalkınma Ajansından 63,5 milyon Euro'luk bir kredi onayı çıkmıştı.

İçme suyunda büyük kazanç sağlayacak ve birçok farklı yeni içme suyu hatlarının yapılarak İl genelinde çok güçlü bir ağı oluşturacak çalışmaların hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı onayı gerekiyordu.

BODRUM'DA TAMİRAT İÇİN 41,24 MİLYON TL HARCANDI

Ancak tüm bu yatırımlar için yaklaşık bir yıldır onay beklenirken Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına alınması umut ediliyordu.

Açıklanan program dahilinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin projelerini hazırladığı sadece finansmanının sağlanacağı onay yine Cumhurbaşkanlığından çıkmadı.

Oysa sadece Bodrum'da meydana gelen 2 binin üzerindeki içme suyu hatlarındaki patlakların onarımı için 41,24 milyon TL harcanmış, arızalar nedeniyle 5,32 milyon ton su kaybı yaşandı.

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