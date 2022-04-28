Erdoğan’dan Suudi Arabistan mesajı: Yeni dönemin başlaması gayreti içinde olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Suudi Arabistan ile yeni dönemin başlaması gayreti içerisinde olacağız. İlişkilerimizin geçmişin de üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.

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Son yıllarda ilişkilerin donma noktasına geldiği Türkiye-Suudi Arabistan hattında normalleşme başlıyor. Son dönemde iki ülke arasında karşılıklı iyi niyet sinyalleri verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan’a gitmek için yola çıktı.

Hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda gazetecilere konuşan Erdoğan, “Ziyaretim, iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. Ziyaretim vesilesiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz” dedi.

“Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

Ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin başarıyla yürüttükleri projeler anlamında da Suudi Arabistan özel konuma sahiptir. Son 20 senede müteahhitlerimiz 24 milyar dolara ulaşan projelerdir. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarını gözden geçireceğiz. Sağlık, savunma sanayi, tarım teknolojileri, finans gibi alanlarda işbirliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu görüyor ve inanıyorum.

GEÇMİŞTE OLDUĞUNUN DA ÖTESİNE…

İnşallah bu hususları görüşecek, enine boyuna değerlendireceğiz. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrar ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesile ile ifade ediyoruz.

Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu, bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı işbirliğine verdiğimiz önemi her fırsatta altını çiziyorum.

Gerek Hadim’ül Haremeyn’in gerekse veliaht prensle yapacağımız görüşmelerde bu konuları ele alacağız. İlişkilerimizi geçmişte olduğunun da ötesine taşıyacağımıza inanıyorum.

Bu ziyaretimiz yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Ayrıntılar geliyor…

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