Etrafa rastgele ateş açmıştı… Şehir magandası yakalandı

İstanbul'da göl kenarında lüks bir otomobilin bagajına oturan bir kişi, tabancasıyla gelişi güzel olarak peş peşe ateş etti. O anları sosyal medyada paylaşan kişi, siber polis tarafından fark edilince gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Sosyal medyada paylaşılan, silah, şiddet, taciz gibi konuları takip eden, İstanbul Emniyeti siber devriye ekipleri, lüks aracının bagajına oturarak ateş eden bir kişiyi belirledi.

Küçükçekmece'de göl kenarında aracını park ederek ateş eden kişinin Fahri Kemal C. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Maltepe'de ikamet ettiği anlaşılınca ilçe ekiplerine bilgi verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Fikri Kemal C.'nin adresine giderek, şüpheliye görüntüleri izletti.

Fikri Kemal C.'nin videoları kendisinin paylaştığını kabul etti. Polisin silahın yerini sorması üzerine şüphelinin kullandığı tabancayı getirerek emniyet birimlerine teslim ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan Fikri Kemal C. Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, şüpheli hakkında ‘Silah Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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