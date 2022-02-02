Abone Ol

FETÖ operasyonunda 12 kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilere yönelik İzmir ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ operasyonunda 12 kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya hesaplarındaki artış, haklarındaki ifadeler, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtlarından FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları belirlenen ve şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen 1’i İstanbul’da, 12 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bugün 12 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun devam ettiği bildirildi. (DHA)

4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı İlginizi Çekebilir 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Asya Bank Asya Cumhuriyet Edirne Emniyet FETÖ gözaltı istanbul izmir operasyon SGK Yunanistan