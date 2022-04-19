FETÖ’nün mahrem yapılanmalarına peş peşe operasyon

İstanbul, Erzurum, Bayburt ve Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

29'u görevde, beşi ihraç/istifa olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi.

İÇLERİNDE AKTİF KAMU PERSONELİ VAR

12 mahrem imama yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul, Erzurum ve Bayburt'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında birçok dijitale el konulduğu ayrıca örgüt liderine ait kitap bulunduğu ve şüphelilerin arasında halen aktif kamu personeli olan kişilerin de olduğu öğrenildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARI KULLANMIŞLAR

Öte yandan, polis ekiplerince şüphelilere yönelik yapılan çalışmaların devamında, örgütsel iletişime uygun periyodik olarak büfe ankesör ve sabit hatlardan örgüt mensupları ile iletişim kurduğu ve haklarında daha önce KHK ile ihraç edilen askerler ve kapatılan askeri okul öğrencileri tarafından; gizliliğe riayet edilerek toplantı organize ettikleri belirlenirken, örgüt mensubu siviller arasında askeri öğrenciler ile gerçekleşen toplantılar için kendi evlerini temin ederek kullandırdıkları, sabit hatlardan askeri öğrenciler ve askerlerle irtibat sağladıkları tespit edildi. (İHA-DHA)

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