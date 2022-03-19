Fitre 2022’de ne kadar? Diyanet fitre bedeli açıklandı…

Fitre fiyatı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Milyonlarca Müslüman fitre 2022’de ne kadar oldu merak ediyor. Bu yıl fitre ücretinde 12 liralık bir artış gerçekleştirildi. Geçen yıl 28 lira olan fitre bu yıl 40 lira olarak belirlendi.

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Ramazan ayının yaklaşmasıyla milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirmek için araştırmalara başladı. Diyanet 2022 yılı fitre miktarını belirledi. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar fitre ne kadar merak ediyor.

FİTRE NE KADAR OLDU?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrası 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır.”

Fitre miktarı geçtiğimiz yıl 28 TL olarak açıklanmıştı. (DHA)

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL

2012 yılında: 8,5 TL

2013 yılında: 9.5 TL

2014 yılında: 10 TL

2015 yılında: 11.5 TL

2016 yılında: 15 TL

2017 yılında: 16 TL

2018 yılında: 19 TL

2019 yılında: 23 TL

2020 yılında: 27 TL

2021 yılında: 28 TL