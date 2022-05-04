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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Gazi Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 19 gündür.

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