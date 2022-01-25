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Hadımköy’de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişiyi Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir etti.

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Hadımköy’de mahsur kalan 71 kişi kışlada misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

– İstanbul’da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir.

– AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5’inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul’a sevki için planlama yapılmıştır.

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