Hafta sonundan itibaren hava durumu değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdu etkisi altında tutan yağışlı hava bazı bölgelerde yağmur, bazı bölgelerde kar olarak görülmeye devam edecek. Cumartesi günü etkisini kaybetmeye başlayacak yağışlar pazar günü yurdu terk edecek, sıcaklıklar yükselecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye en soğuk mart aylarından birini adım adım geride bırakırken yağışlar devam ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hafta sonundan itibaren hava durumu değişecek.

Cumartesi günü yurdun önemli kısmında etkisini yitirecek yağışların ardından güneşli günler hakim olacak. Pazar günü ise yağışlar yurdun çok büyük kısmını terk ederken, hava sıcaklıklarındaki yükseliş sürecek. Kıyı şehirlerde 20 derecenin üzerinde sıcaklık değerleri görülecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İlginizi Çekebilir '20-30 yıl geri dönülemez su sorunlarıyla karşı karşıya kalacağız'

İlginizi Çekebilir Kar barajları doldurdu, 2 yıllık su birikti