Hangi illerde okullar tatil? 20 Ocak kar tatili açıklaması yapılan iller…

Karlı ve soğuk hava ile birlikte birçok ilde okullar tatil oldu. Öğrenciler ve veliler 20 Ocak kar tatili açıklaması yapılan illeri araştırıyor. Aralarında Rize, Sinop, Bilecik, Mersin, Bingöl de yer aldığı birçok ilde okullar tatil oldu. İşte 20 Ocak için kar tatili ilan edildiği açıklanan il ve ilçeler...

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Kar yağışıyla birlikte öğrencilerde kar tatili beklentisi artıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk hava dalgası birçok şehirden kar tatili açıklamaları gelmesine neden oldu. 20 Ocak tarihli kar yağışları nedeniyle tatil olan il ve ilçeler şu şekilde…

20 OCAK’TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

RİZE

Rize’de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir denildi.

SİNOP

Sinop'u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili ilan edildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli 20 Ocak Perşembe günü de devam edecek.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Mevcut hava şartları ve devam eden kış koşulları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden hamile ve engelli olanlar da bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerdeki çığ tehlikesine karşı da dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte yarın da eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Erin, yoğun kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini belirterek “Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer resmi ve özel kurum kuruluşlarına ait kreş, gündüz bakımevleri ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20/01/2022 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS

BİTLİS genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeni ile il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce'de dün başlayan etkisini sürdüren gün boyu sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

MERSİN

Mersin'in Erdemli ilçesinde nerdeyse sıfır rakıma kadar kar yağdı, yüksek rakımdaki okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Meteorolojinin Mersin için yaptığı kar yağışı dün ve bugün etkili oldu. Dün 300 rakım üzerinde etkili olan kar bugün neredeyse sıfır rakıma kadar düştü. Sahile yakın noktalara düşen kar kısa süreliğine de olsa güzel bir görüntü oluşturdu. Kar yağışını gören vatandaşlar öz çekim yaptı. Vatandaşlar, beklemedikleri bir kar yağışının nerdeyse sıfır rakıma kadar geldiğini ifade etti. Merkezde yağan kar kısa sürede erirken, 200 rakım üzerindeki birçok yerleşim yerinde yer yer 20 santimden fazla kar olduğu belirtildi.

Kar yağışıyla ilgili Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, “İlçemizde Torosların yüksek kesimlerinde yer alan, aşağıda isimleri yazılı taşımalı okullarımız yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle iki gün süre ile (19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günleri) tatil edilmiştir. Okullar, Karayakup İlkokulu/Ortaokulu, Dağlı İlkokulu/Ortaokulu, Kösbucağı İlkokulu/Ortaokulu, Çamlı İlkokulu, Çerçili İlkokulu, Koramşalı İlkokulu, Aslanlı İlkokulu/Ortaokulu, Sarıkaya İlkokulu/Ortaokulu, Sorgun İlkokulu/ Ortaokulu, Güzeloluk İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Ali İhsan Öger İlkokulu/Ortaokulları” denildi.

Öte yandan, Erdemli Belediyesi'nin karla mücadele ekiplerinin de yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar temizleme çalışması yaptığı aktarıldı.

ELAZIĞ

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve arkasından beklenen buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü de resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine karar verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını açıkladı.

BİLECİK

Bilecik il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Bilecik’te yoğun kar yağışı devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün daha ara verildi. Bilecik Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20 Ocak 2021 tarihinde okulların bir gün tatil edilmesine, ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.”

ADIYAMAN

Adıyaman’da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle tatil kararı alındığı belirtilerek, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.