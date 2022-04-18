Hayvanı ahıra kapattık, bittik!

Besiciler meraların tarım ve imara açılması nedeniyle hayvanların ahıra kapatılmasından şikayetçi. Hepsi devletten kolaylık bekliyor.

Saygı ÖZTÜRK

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Çiftçinin, besicinin hiç bu kadar feryadı duyulmamıştı. O sesi yerinde duymak için Ankara Sincan'a 45 km uzaklıktaki Çokören köyüne gittim. Bu köy hayvancılığı terk etmemiş. Köyde 12 bin koyun, bin 500 tiftik keçisi, 150 büyükbaş, 12 de manda var. Hayvancılık yapanlar kışı zor geçirdi. Hayvanlar zayıflamış. Nihat Babaözü “Et iyi para edecek ama et yok. Dişi hayvanlar kesime gidecek. Başka türlü çark dönmüyor” diyor.

Babaözü litresi 5 liradan devlete ya da Süt Birliği'ne günlük bin liralık süt satıyor. Bu her zaman olmadığı için sokak sütçüsüne litresi 4 liradan veriyor. Bu haliyle hayvancılığın yürümez hale geldiğini belirtiyor. Babaözü şunları söylüyor: “Hayvancılığı modern ahırdan uzaklaştırmak, arazi besiciliğine geçmek lazım. Yemin katkı maddesinin yüzde 70'i ithal. İnsanları AVM'lere, hayvanları ahırlara doldurduk. Baktık ki soyulmuşuz. İthal hayvanlar doymak bilmiyor. Yılda 400 bin buzağı ölüyor. Bu ithal ettiğimizde 400 bin hayvana karşılık bir et demek. 2 milyon kuzu ölümü var. Ahıra girmek içimden gelmiyor. Yaptığımız işten para kazanamıyoruz.”

Süt konusunda çok dertliler. Çiftçi ve besici Nihat Babaözü şöyle devam ediyor: ‘Hayvana yem yetişmiyor. Bunlar süt ırkı hayvan olduğu için fazla yem yemek zorunda. Yemin çuvalı 330 TL. Kilosu 6 lira 60 kuruşa geliyor. Süt Künseyi sütün litresini 5 lira 70 kuruş açıkladı. Ama Süt Birliği 5 liraya alıyor. 6-7 ay sonra 1 lira devlet desteği veriliyor. Sütün maliyeti 6,65 lirayla geliyor. Ben veriyorum 5 liraya. Süt için soğutma tankını çalıştırmanız lazım. Çiftliğin aylık elektrik faturası 30 bin lirayken şimdi katlandı.”

MANDA SÜTÜ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, manda kaymağı için şifa demesinden sonra manda sütüne ilgi arttı. Litresi 25 lira olan sütün fiyatı 35 liraya çıktı. Neden hayvanlar meralara çıkarılmıyor da, ahır besiciliği yapılıyor? Bunu sorduğumda besiciler şunları söyledi: “Meralar işgal edilmiş ve oralara ekin ekiliyor. Tarım Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, ‘Bu bizim işimiz değil, belediyeye gidin' diyorlar. Belediye ‘O işlere kaymakamlık bakıyor' diyor. Kaymakamlık inceleme için araç parası olarak bin lira istiyor. Yani devletin malını korumak için cebinizden para vermeniz gerekiyor. Bu durumda mera hayvancılığı yapılamıyor.”