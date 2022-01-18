HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen partilerden ittifak açıklaması

HDP'nin çağrısıyla bir araya gelen EMEP, EHP, SMF, TİP, TÖP, TKP ve Halkevleri ortak bildiri yayımladı. Yayımlanan bildiride, "Ortak mücadelenin Türkiye’nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık" denildi.

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HDP'nin çağrısıyla bugün 8 siyasi parti Ankara'da toplantı düzenledi. Toplantının ardından basın bildirisinde bulunuldu. Toplantıya katılan ve bildiriye imza atanlar arasında EMEP, EHP, HDP, SMF, TİP, TÖP, TKP ve Halkevleri yer aldı.

“MÜCADELE ORTAKLIĞI”

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyümektedir. İktidarın sömürü, talan ve ayrımcılık politikaları, toplumun ezilen bütün kesimlerinin her türlü insani haklarının ellerinden alınmasına, yoksullaşmaya neden olmakta ve doğanın talan edilmesine yol açmaktadır.

* Bu gidişattan çıkmak için umudu büyütecek, topluma güven verecek güçlü bir birliği kurabilir, mevcut baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümün önünü açabiliriz. Bu nedenle Türkiye'nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

Toplantıda alınan kararlar ise şöyle paylaşıldı:

*Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi,

*Ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi,

*Mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye'nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık.

*Türkiye'nin bütün ezilenleri, ötekileştirilenleri, mağdurları, emekçileri, kadınları, gençleri ve ekoloji mücadelesi verenleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve mücadele ortaklığını kurmanın yol ve yönetmelerini konuşmaya devam edeceğiz.

*Demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçler olarak üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyız.

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