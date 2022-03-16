İBB, Esenler Belediyesi ile protokol yapmak istedi, AKP-MHP karşı çıktı

İBB’nin, Esenler Belediyesi ile Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nin ortak kullanımı için yapmak istediği protokol, AKP-MHP grubu engeline takıldı. Mülkiyeti İBB’ye ait olan kültür merkezi, İBB yönetimi değiştiğinde AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin önergesi ile Tevfik Göksu’nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen üçüncü birleşiminde; mülkiyeti İBB'ye ait olan Esenler'deki Prof.Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin kullanımı için Esenler Belediyesi ile İBB arasında protokol yapılması teklifi gündeme geldi.

Sunulan teklifte, kültür merkezinin İBB'nin sahip olduğu salonlar içinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan sonra gelen ikinci en büyük seyirci kapasiteli salonu olduğu bu nedenle gelen taleplerin karşılanması, büyük katılımlı etkinliklerin planlanması açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kültür merkezinin özellikleri nedeniyle Esenler Belediyesi tarafından da kullanımına ihtiyaç olduğu yönünde İBB Başkanlığı'na ulaşan taleplere istinaden İBB ile Esenler Belediyesi arasında protokol düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

KOMİSYON, İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Kültür merkezi ile zemin altındaki otopark ve eklentilerinin kullanımına ilişkin hazırlanan protokol, ilgili komisyonlar tarafından uygun bulunmadı. 16 Ocak 2020 tarihli kesinleşen İBB Meclisi kararının uygulanması gerektiği belirtilerek teklifin, müdürlüğüne iade edilmesi uygun bulundu. 16 Ocak 2020 tarihli karar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği; kültür merkezinin Esenler Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis kararı kesinleşmişti.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR” İDDİASI

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, bu şekilde bir çok protokolün meclisten geçtiğini belirterek “Her iki belediyenin ortak hareket etmesi önemli. Konu tekrar gözden geçirilsin” talebinde bulundu.

AKP'li Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, 2020 yılında alınan tahsis kararının kasten idare tarafından uygulanmadığını söyleyerek “Niye uygulamıyorsunuz diye görüşmelerde bulunduk. Dediler ki; burada program yapmak istiyoruz, kullanmak istiyoruz. Biz de ‘haftanın 2-3 günü size tahsis edelim' dedik. Bunu kabul etmediler. Meclis kararını uygulamamakla görevi kötüye kullandıklarının farkında bürokratlar. 2.5 yıl boyunca uygulamamak hukuka aykırı. Şimdi mutabakatımız olmadığı halde görüşmeler sürerken bizden habersiz bunu meclise sevk ettiler. Aslında bir önceki meclis kararını uygulamamaktan kaynaklanan durumdan kaçmak istiyorlar” dedi.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANAN İBB DEĞİL”

CHP'li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar Çetinkaya'ya yanıt vererek “İBB'nin kendi mülkiyetindeki yeri, rızası olmadan meclis üyelerinin önergesi ile tahsis ettiler. Şimdi birlikte oturuldu, konuşuldu protokol getirildi. İyi niyetlilerse 'biraz daha görüşelim' desinler. Görevi kötüye kullanan İBB değil, kendi kendine ben yaptım oldu diyerek ilçe belediyesine tahsis edenlerdir. Hukuken yanlış olan İBB'nin yaptığı değil komisyonun verdiği karardır” diye konuştu.

Çetinkaya da “Bu işin muhatabı olan bürokratlarla defalarca konuşuldu. Tahsis etme niyetleri yok, oyalamaya çalışıyorlar. Protokolün iki tarafı vardır. Biz daha görüşürken üzerinde mutabakatımız olmadığı halde tek taraflı olarak protokolü meclise gönderdiler. İyi niyetli olsalar mutabakat sağlanması beklerlerdi” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “İBB mülkiyetindeki yeri sormadan elinden almak iyi niyet oluyor. Birlikte kullanalım diye protokol hazırlamak kötü niyet oluyor” diyerek tepki gösterdi.

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