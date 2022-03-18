İBB’den Çanakkale Zaferi gösterisi
İBB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Rumeli Hisarı'nda ışık ve projeksiyon gösterisi düzenledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Rumeli Hisarı'nda görkemli bir gösteri düzenledi. Tarihi surların duvarlarına yansıtılan görüntülerde Çanakkale Zaferi anlatıldı.
İMAMOĞLU PAYLAŞTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gösterinin görüntülerini “Çanakkale Zaferi, yurdunu korumak için bütünleşen bir milletin, en zor koşullar altında bile, işgalcilere geçit vermeyeceğinin kanıtıdır. Çanakkale geçilmez” ifadeleriyle paylaştı.