İBB’den kesilen çınar ağaçlarıyla ilgili yeni açıklama

Kanser olması nedeniyle müdahale edilen çınar ağaçlarıyla ilgili İBB'den yeni açıklama yapıldı. Aynı uygulamanın 2012 yılında önceki yönetimi tarafından da yapıldığını söyleyen İBB Sözcüsü Ongun, "Bugün de aynı şey yapılıyor, yapılmalı. Hasta ağaçlar kesilmezse kanser hızla diğer ağaçlara bulaşıyor, gövdeleri kuruyor, içleri çürüyor ve devriliyor" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çırağan ve Dolmabahçe'nin sembolü yaşlı çınar ağaçlarına kanser teşhisi konulması nedeniyle müdahale edildiğini, yerlerine yeni ağaçların dikildiğini duyurmuştu.

İBB’den yapılan açıklamada, “2013 ile 2018 yılları arasında tam 5 yıl hiçbir işlem yapılmadı. Hastalık hızla ilerledi. Çınar ağaçlarının kökleri temas halinde olduğu için son derece bulaşıcı olan kanser, sağlıklı çınarlara da sıçradı” denilmişti. Farklı tarihlerde toplam 112 hasta çınar ağacı için aynı işlem yapıldığı belirtilmişti.

“AYNI UYGULAMAYI ÖNCEKİ YÖNETİM DE YAPTI”

İBB Sözcüsü Murat Ongun da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ongun, aynı uygulamanın 2012 yılında önceki İBB yönetimi tarafından da yapıldığını söyledi.

Ongun, “Yıl 2012, önceki İBB yönetimi tarafından Beşiktaş’ta ağaç kanseri olan çınarlar kesiliyor ve yenileri dikiliyor. Bugün de aynı şey yapılıyor, yapılmalı. Hasta ağaçlar kesilmezse kanser hızla diğer ağaçlara bulaşıyor, gövdeleri kuruyor, içleri çürüyor ve devriliyorlar” ifadelerini kullandı.

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