İlber Ortaylı’dan sert tepki: Açgözlülük, plansızlık ve ‘adam sendecilik’…

Tarihi Süleymaniye Camisi’nin silüetini bozan yurt binası inşaatına tepki gösteren İlber Ortaylı, "Türkiye, İstanbul’u mütarekede dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. İnşaatın fotoğrafını da paylaşan Ortaylı, "Bakalım dur diyen olacak mı?” diye sordu.

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Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş Mahallesi'nde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen yurt binası, tarihi Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışmaların hedefi olmuştu. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

“İÇİMİZDEN ÇIKAN AÇGÖZLÜLÜK…”

Tarihi caminin önünde yükselen yapıya tepki gösteren Ortaylı, “Türkiye, İstanbul'u mütarekede dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

“BAKALIM DUR DİYEN OLACAK MI?”

Süleymaniye Külliyesi'nin önünde yükselen inşaatın fotoğrafını da paylaşan Ortaylı, “Bakalım dur diyen olacak mı?” sorusunu yöneltti.

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